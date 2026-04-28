Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia

Son tiempos en los que el mercado empieza a agitarse y los rumores afloran. Uno de los más recientes surge en tierras británicas y llega hasta València con el nombre propio de la sensación de la liga escocesa, el atacante sueco del Celtic FC, Benjamin Nygren. Su irrupción de este extremo diestro, con un total de 20 goles en todas las competiciones, ha despertado el interés de media Europa.

El exdirector ejecutivo del Aberdeen FC, Keith Wyness, también exdirectivo del Aston Villa, ha comentado en el podcast 'Inside Track' de 'Football Insider' que el Valencia CF lideraría la carrera por el fichaje. Según sus fuentes, el internacional sueco de 24 años encajaría mejor en el fútbol español que en la exigente dinámica de la Premier League.

Nygren viene de firmar una temporada de explosión en la Scottish Premiership, con 15 goles y 5 asistencias en más de 2100 minutos, cifras que han disparado su cotización tras haber costado apenas dos millones de libras el pasado verano. Según Wyness, el estilo de Nygren —extremo que se perfila desde la derecha, con disparo lejano y tendencia a jugar hacia dentro— parece hecho a medida para el ritmo de LaLiga.

Lo que sí es cierto es que tras la decepcionante temporada de Arnaut Danjuma, y la cesión de Largie Ramazani, que expira el 30 de junio, el Valencia estudia alternativas para reforzar las bandas la próxima temporada. De hecho, el propio extremo belga, autor de seis goles con los blanquinegros, cedido por el Leeds, es una de ellas.

Un futuro lejos de Glasgow… con destino Mestalla

Pese al interés de clubes como el Tottenham, el Aston Villa, el Bournemouth o el Brighton & Hove Albion, Wyness insiste en el Valencia. Incluso deja caer que la Premier podría resultarle "demasiado exigente" al jugador en este momento de su carrera.

"El nombre del Tottenham ha sonado con fuerza, pero dependerá de su situación. Aun así, según mis fuentes, Valencia es el lugar donde podría acabar", explicó el ejecutivo británico, subrayando que el encaje futbolístico del sueco sería más natural en España.

Mientras tanto, en Glasgow no quieren desprenderse fácilmente de una de sus piezas clave. El Celtic, que podría afrontar una profunda reestructuración de plantilla este verano, considera a Benjamin Nygren un activo estratégico, especialmente, ante la incertidumbre de clasificarse para la Liga de Campeones de la UEFA.

El club escocés tiene la sartén por el mango: el jugador tiene contrato hasta 2029 y su valor podría alcanzar cifras cercanas a los 26 millones de libras, fuera del alcance de los fichajes que ha realizado el Valencia desde los tiempos de la pandemia.

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La clave para el Celtic será decidir si apuesta por retener a su estrella o cerrar una venta millonaria que permita reforzar varias posiciones.