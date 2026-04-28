Los 'extraños' datos de la dupla Sadiq-Hugo Duro y el debate de nunca acabar en el Valencia CF

El Valencia fue al mercado de invierno en busca del gol consciente de que le hacía falta otro perfil de delantero. Le hacía falta desde el verano, en el que la dirección deportiva miró todo julio y agosto hacia San Sebastián para acabar de viaje por Florencia cerrando a Lucas Beltrán. Sadiq y el argentino se parecen entre poco y nada y por eso en enero se trató de cerrar de nuevo al atacante nigeriano, que aterrizó en el Valencia CF consciente de la batalla que iba a comenzar con Hugo Duro por un puesto en el once. Lo más llamativo es ver lo mucho que le ha costado al ariete ser importante teniendo en cuenta que hace tan solo una semana llevaba apenas un gol. Al fin y al cabo conocía la casa, al técnico y a muchos de sus compañeros. Pero su adaptación ha sido más lenta incluso que la de Guido o Unai Núñez, que rindieron antes. ¿Cuál ha sido el impacto global de Sadiq en el Valencia?

Goles y puntos

Sadiq y Hugo Duro tienen algo en común. Cuando marcan el Valencia no pierde. Entre los 2 el Valencia ha marcado 15 goles y los datos son sorprendentes. En los 9 de Hugo Duro el Valencia ganó en 6 ocasiones y empató en tres y en el caso de Sadiq venció en 2 choques y empató en uno. Curiosamente ninguno tiene dobletes, pero sus cifras muestran que cuando marcan el Valencia gana o empata y eso es un factor importante para Corberán.

Hugo Duro y Febas, en el partido de Elche / LaLiga

En el caso de Sadiq, sus últimos dos goles han cambiado por completo una inercia negativa y además consiguió anotar en dos jornadas consecutivas, algo que necesitaba para sentirse de nuevo importante y para acallar el runrún que se había generado en Mestalla. En el propio partido contra el Girona llegó desesperar a los aficionados en algunos momentos, pero cambió los pitos por aplausos tras el tanto del 2-0. Por su parte, Hugo Duro no marca desde el día contra el Sevilla el 21 de marzo. Por el camino, 63 minutos ante el Celta sin ver portería, 29 contra el Elche con idéntica suerte, sin minutos en Palma de Mallorca, donde llegaba muy justito, y 19 contra el Girona.

SADIQ CELEBRA EL GOL DEL TRIUNFO / Eduardo Ripoll

Números de Hugo en global y con Sadiq en particular

La realidad es que Hugo Duro llevaba hasta la llegada de Sadiq al Valencia en enero un total de 6 goles en LaLiga. Él solo se había convertido en ese jugador diferencial que cada vez que veía portería aseguraba puntos. Y eso que en el Valencia CF de la primera vuelta era muy complicado sacarlos. Desde que llegó el ariete nigeriano sin embargo, el Valencia ha sumado con la mezcla de Hugo Duro y Sadiq seis goles. Es decir, tres de cada uno. Lo que demuestra que con las matemáticas en la mano, la mezcla Sadiq-Hugo Duro es igual a Hugo Duro en solitario en la primera vuelta. Y es cuanto menos sorprendente porque se logró sumar un nuevo 9, pero no las cifras. Al menos de momento.

En cualquier caso todavía quedan cinco jornadas, con tres de esos partidos en Mestalla, para que Hugo Duro y Sadiq puedan romper esos registros. Si Hugo Duro marca al menos un tanto más sería su tercera temporada consecutiva con dobles dígitos. Mientras, por su parte, si Sadiq marca dos igualaría su cifra del año pasado en el Valencia y si marca tres la superaría. Eso sí, Sadiq este año ya ha mejorado las contribuciones de gol en este tramo con el Valencia CF ya que suma tres tantos y tres asistencias y el año pasado fueron cinco goles, pero ninguna asistencia.