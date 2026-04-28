Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

La semana del Valencia CF - Atlético arranca con 'cara y cruz' en Paterna

Luis Rioja se pierde el entrenamiento por unas molestias musculares, pero se confía que llegue al partido

Eray Cömert ha arrancado la sesión con el grupo en la última fase de su proceso de recuperación

Luis Rioja of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Deportivo Alaves at Mestalla stadium on March 8, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports

Luis Rioja of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Deportivo Alaves at Mestalla stadium on March 8, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hugo Ferrer

València

La semana del Valencia CF en la previa del duelo de LaLiga ante el Atlético de Madrid ha arrancado con sensaciones dispares en la Ciudad Deportiva de Paterna. El conjunto dirigido por Carlos Corberán ha vivido una jornada de 'cara y cruz' marcada por la situación física de varios jugadores.

La nota de precaución la ha protagonizado Luis Rioja, que no ha participado en el entrenamiento debido a unas molestias musculares. Pese a ello, el cuerpo técnico mantiene el optimismo y confía en que pueda estar disponible para el compromiso liguero, siempre pendiente de su evolución en los próximos días.

En el apartado positivo, Eray Cömert ha comenzado la sesión junto al grupo, dando un paso adelante en la última fase de su proceso de recuperación. El central apura plazos para volver a la dinámica competitiva y podría convertirse en una opción a corto plazo para reforzar la zaga. El suizo, que todavía no está descartado para el sábado contra el Atlético, quiere volver cuanto antes.

Noticias relacionadas

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Unai, con normalidad

El central del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido frente al Elche CF, tal y como informó el parte médico del club el pasado 14 de abril. Unai Núñez, por su parte, entrena con normalidad y esta vez sí estará a disposición de Corberán para jugar al cien por cien contra el Atlético.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents