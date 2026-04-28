La semana del Valencia CF - Atlético arranca con 'cara y cruz' en Paterna

La semana del Valencia CF en la previa del duelo de LaLiga ante el Atlético de Madrid ha arrancado con sensaciones dispares en la Ciudad Deportiva de Paterna. El conjunto dirigido por Carlos Corberán ha vivido una jornada de 'cara y cruz' marcada por la situación física de varios jugadores.

La nota de precaución la ha protagonizado Luis Rioja, que no ha participado en el entrenamiento debido a unas molestias musculares. Pese a ello, el cuerpo técnico mantiene el optimismo y confía en que pueda estar disponible para el compromiso liguero, siempre pendiente de su evolución en los próximos días.

En el apartado positivo, Eray Cömert ha comenzado la sesión junto al grupo, dando un paso adelante en la última fase de su proceso de recuperación. El central apura plazos para volver a la dinámica competitiva y podría convertirse en una opción a corto plazo para reforzar la zaga. El suizo, que todavía no está descartado para el sábado contra el Atlético, quiere volver cuanto antes.

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El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Unai, con normalidad

El central del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido frente al Elche CF, tal y como informó el parte médico del club el pasado 14 de abril. Unai Núñez, por su parte, entrena con normalidad y esta vez sí estará a disposición de Corberán para jugar al cien por cien contra el Atlético.