Soldado Pepelu: continuidad ganada a pulso

No hay nadie mejor que un portero para calibrar el rendimiento sobre el campo de un central... y viceversa. Así que las palabras del meta del Valencia CF, Stole Dimitrievski, son las más apropiadas para definir lo hecho por Pepelu en los dos últimos partidos del equipo, dos citas en las que con el de Denia en el eje de la zaga los blanquinegros han retomado el pulso vital en un momento de la temporada muy delicado sumando cuatro puntos frente al RCD Mallorca (1-1) y el Girona FC (2-1). Tanto que el Valencia, con 39 unidades, todavía no puede darse por salvado en un apretado final de curso en el que prácticamente media Liga se encuentra dentro del lío del descenso.

En declaraciones la VCF Media, Dimitrievski se muestra muy expresivo sobre el valor de Pepelu en los partidos con los que el Valencia ha recobrado ligeramente la sonrisa, después de haber viajado previamente a Palma de Mallorca con el temor del descenso y las dos derrotas consecutivas contra el Celta (2-3) y el Elche (1-0). Pepelu en Son Moix tenía el difícil reto de anular a uno de los mejores artilleros de LaLiga, Vedat Muriqi.

"Ha estado increíble, en Mallorca Muriqi iba con él, lo buscaba, y después se fue con César (Tárrega). Lo liquidó. Ya sabemos qué jugador es Pepelu, por algo ha ido a la selección española y tiene tanta calidad. Lo he visto rápido y top", dice el portero normacedonio sobre Pepelu.

Misión cumplida del Martínez Valero a Mestalla

Desde el momento en que el centrocampista de Dénia debió salir al césped del Martínez Valero de Elche para cubrir la baja por lesión de Eray Cömert, en el minuto 75 de la segunda mitad, su comportamiento sobre el campo ha sido ejemplar. Disciplinado. Profesional en grado máximo. El hecho de perder la titularidad en beneficio de Guido Rodríguez no ha limitado la versión como central, donde lo ha necesitado el equipo, que ha dado el pivote alicantino de 27 años. La actitud adecuada en pro del equipo fue el primer paso para reconquistar al entrenador y al público en una posición que conoce, pero que no es la suya.

En el top 3 del equipo y MVP de la defensa, en los dos partidos

Tanto en Mallorca como en casa el pasado fin de semana frente al Girona, Pepelu ha estado entre los 2-3 mejores jugadores del equipo, según los valores estadísticos de Opta. Contra el conjunto bermellón, Pepelu lideró la defensa con una nota media de 7.1, solo superado, precisamente, por el portero Dimitrievski (8.8). Los dos volvieron a aparecer entre los tres con mejor puntuación estadística del Valencia ante el Girona con 7.2, un valor únicamente mejorado por el primer goleador, Largie Ramazani (7.8).

Rápido en los cortes, intenso en las marcas, contundente en el juego aéreo y seguro con la pelota, Pepelu fue el MVP de la defensa valencianista en los dos últimos partidos de LaLiga. Un rendimiento que invita al entrenador a darle continuidad en una posición en la que se está encontrando cómodo, pese a los regresos de Unai Núñez, que podría regresar como titular en el lateral derecho, y Cömert. Lo del suizo dependerá de su evolución en los próximos días. Este martes ha sido su primer entrenamiento con el grupo desde que Pepelu, uno de los capitanes del vestuario, tuvo que entrar en su lugar en Elche por una lesión abdominal.

Redacción SD

Después de seis partidos en los que el jugador dianense solamente tuvo un minuto de juego en el Pizjuán por la aparición de Guido en la zona ancha, o como dijo Corberán por "méritos" de Guido, Pepelu volvió a la acción a máximo rendimiento desde los últimos 15 minutos en Elche hasta los completísimos 90' del sábado ante el Girona, pasando por el perfecto marcaje hecho a Muriqi junto con César Tárrega.

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¿Dupla Pepelu-Guido?

"Para mí, los jugadores no desaparecen aunque no jueguen lo mismo. Siempre deben estar pendientes de aportar, y él (Pepelu) nunca salió del once por demérito. Guido se posicionó por méritos. Cuando uno decide jugar con dos '6' los dos podrían jugar juntos", comentó Carlos Corberán en la previa del Valencia - Girona. Lo cierto es que Pepelu ha comprado, con sus buenas actuaciones, muchas papeletas para seguir como titular ante el Atlético, bien al lado de Guido en un doble '6', bien -y más probable- en el centro de la defensa valencianista, y el que se debería ganar el sitio sería su acompañante.