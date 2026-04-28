Estos son los jugadores que han pasado por el Valencia CF y han ganado una Champions League ¿Te acordabas de todos?

A lo largo de los años han pasado miles de jugadores por el Valencia CF, el club ha disputado 13 ediciones de la UEFA Champions League obteniendo 2 subcampeonatos consecutivos en las temporadas 99/00 y 01/02.

Hoy con las semifinales de Champions en el horizonte nos surgía una duda ¿Cuántos jugadores que han pasado por el Valencia han logrado ganar la Champions League?.

Tras una pequeña labor de investigación, hemos logrado encontrar a los 23 jugadores que han disputado minutos con el Valencia CF y cuentan con al menos una Champions League en su palmarés.

Cromo de Didier Deschamps / La Liga

1) Didier Deschamps (2)

El actual seleccionador francés jugó en el Valencia CF en la temporada 2000/2001 y logró levantar el trofeo en 2 ocasiones con el Olympique de Marsella (1993) y con la Juventus de Turín (1996).

Angloma también pide fichajes para el Valencia / SD

2) Jocelyn Angloma (1)

El portentoso lateral derecho ganó la Champions League en el Marsella (1993) siendo compañero precisamente de Deschamps, su trayectoria en el Valencia fue más longeva, de 1997 a 2002 fue uno de los jugadores más queridos por la afición ché.

Justin y Patrick Kluivert / Mario Monsalve

3) Patrick Kluivert (1)

El habilidoso delantero neerlandés, padre del ex valencianista Justin Kluivert, disputó 16 partidos en la temporada 2005-2006 y logró ganar la Champions con el Ajax en la edición de 1995.

Una imagen de archivo de Cañizares con la camiseta del Valencia CF / SUPERDEPORTE

4) Santiago Cañizares (1)

El "dragón" es una de las mayores leyendas del Valencia CF, defendió la portería valencianista durante una década (1998-2008) y logró ganar la Champions en el 1998 con el Real Madrid.

Pedja Mijatovic, exjugador del Valencia entre 1993 y 1996, / SD

5) Pedrag Mijatovic (1)

El croata ha sido uno de los jugadores más controversiales en la historia del club, jugó en la capital del Turia de 1993 a 1996 y logró levantar la Champions League en el 1998 con gol en la final.

Fernando Morientes celebra un gol con el Valencia CF / EFE

6) Fernando Morientes (3)

El delantero español jugó en el Valencia CF de 2006 a 2009 y logró conquistar 3 Champions League (1998, 2000 y 2002) a lo largo de su carrera con el Real Madrid.

Iván Helguera / SD

7) Iván Helguera (2)

Iván Helguera jugó en el Valencia CF en 2007-2008 y logró levantar 2 Champions League (2000 y 2002) con el Real Madrid.

César Sánchez en su etapa en el Valencia CF / REUTERS/Heino Kalis (SPAIN SPORT SOCCER) SOCCER-SPAIN/

8) César Sánchez (1)

El veterano portero dejó muy buenas sensaciones en su etapa como valencianista (2009-2011) y logró ganar la Champions League (2002) con el Real Madrid.

Leonardo dejó, como jugador, un gran recuerdo en la afición valencianista. / Efe

9) Leonardo (1)

El polivalente carrilero brasileño disputó 2 temporadas como jugador valencianista (1991- 1993) y logró alzarse con el trofeo en el 2003 como jugador del AC Milán.

Ricardo Costa y Éver celebrando / I. HERNÁNDEZ

10) Ricardo Costa (1)

El central portugués jugó varias temporadas en el conjunto valencianista e incluso llegó a ser capitán, la Champions League llegó a su vitrina en el año 2004 como jugador del Oporto.

Ricardo Oliveira (30 partidos -2003-2004) / SD

11) Ricardo Oliveira (1)

El central brasileño disputó 30 partidos con el conjunto ché (2003 - 2004) y logró ganar la Champions en el año 2007 con el AC Milan.

Nani besó el escudo del Valencia CF. / I. HERNÁNDEZ

12) Nani (1)

El talentoso extremo portugués llegó como uno de los fichajes estrella al Valencia en 2016. En su larga y gloriosa etapa como jugador del Manchester United consiguió levantar una vez la Champions League en 2008.

Seydou Keita, en su presentación en Mestalla / JM LOPEZ

13) Seydou Keita (2)

El centrocampista internacional con Malí jugó un corto periodo en el Valencia durante la temporada 2014. Logró ganar la Champions en 2 ocasiones como jugador del FC Barcelona (2009 - 2011).

David Villa con la camiseta del Valencia CF / Valencia CF

14) David Villa (1)

El guaje mostró su mejor nivel futbolístico como jugador del Valencia CF. Logró alzarse con la Champions League en 2011 jugando para el FC Barcelona, en dicha final anoto un auténtico golazo por la escuadra en Wembley.

Juan Mata con la camiseta del Valencia / JM López

15) Juan Mata (1)

El jugador asturiano dejó un grandísimo recuerdo en su etapa como valencianista (2007 - 2011). Mata logró la Champions League en el año 2012 como jugador del Chelsea.

Oriol Romeu durante unpartido con el Valencia CF / F. CALABUIG

16) Oriol Romeu (1)

El centrocampista de Ulldecona jugó en el Valencia durante 2013 y 2014. Un año antes de su llegada al club ganó la Champions con el Chelsea (2012).

Jérémy Mathieu en un entrenamiento / J.M. LÓPEZ

17) Jérémy Mathieu (1)

El lateral galo disputó buenas temporadas como valencianista entre los años 2009 y 2014. En su primer año como jugador del Barcelona logró levantar la Champions League en Berlín (2015).

Jordi Alba en el Valencia CF / F. CALABUIG

18) Jordi Alba (1)

El canterano valencianista disputó 93 partidos con el primer equipo entre 2009 y 2012. Tras una longeva etapa en el FC Barcelona el lateral izquierdo logró alzarse con una Champions League en el año 2015.

La reunión que cambió la suerte de Munir en el Valencia / F. CALABUIG

19) Munir El Haddadi (1)

Llegó a Valencia como sustituto de Paco Alcácer pero sus registros fueron algo descafeinados el delantero logró la Champions League también con el Barça en 2015.

Denis Cheryshev / VCF Media

20) Denis Cherysev (1)

El internacional ruso jugó en el club ché en diferentes etapas y logró su Champions League en 2016 con el Real Madrid.

Isco / Valencia CF

21) Isco Alarcón (5)

Es el jugador que ha pasado por el Valencia con más Champions League en su palmarés, trofeos ganados con el Real Madrid (2014-16-17-18-22).

Cancelo en Mestalla / SD

22) João Cancelo (1)

El lateral portugués llegó a la capital del Turia en el 2014 y se marchó entre lágrimas en 2017, tras recorrer el mundo de equipo en equipo, logró su Champions particular en 2023 como jugador del Manchester City.

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con Kang in Lee durante un partido / F. CALABUIG

23) Kang-in Lee (1)

El canterano valencianista es el último jugador que ha logrado hacerse con el trofeo en el PSG bajo las órdenes de Luis Enrique.