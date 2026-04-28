SORTEO El Valencia CF ya conoce su camino en la Copa del Campeones
El Juvenil A, flamante campeón de liga, se medirá en cuartos de final al campeón del grupo 4: Granada o Betis
La eliminatoria a doble partido arrancará en Paterna el 10 de mayo y la vuelta el miércoles 13 de mayo
Si supera esta eliminatoria se clasificará a la Final Four y en semifinales se mediría al vencedor del Real Madrid-Athletic
El VCF Juvenil A se enfrentará al Granada CF o al Real Betis Balompié en los 1/4 de final de la Copa de Campeones, competición que reúne a los 7 campeones de División de Honor de España más el mejor segundo y que esta tarde ha realizado el sorteo de emparejamientos en la sede de la RFEF
La eliminatoria a doble partido arrancará en la Ciutat Esportiva del Valencia CF el 10 de mayo y la vuelta el miércoles 13 de mayo. Si el juvenil valencianista supera esta eliminatoria clasificará para la Final Four que se disputa del 20 al 24 de mayo en unas semifinales que le enfrentarían al vencedor del Real Madrid CF - ATH Club de Bilbao.
El conjunto valencianista se proclamó campeón de liga del Grupo 7 de División de Honor tras imponerse con autoridad por 2-0 al CD Roda, certificando así una temporada sobresaliente en otro éxito de la ciudad deportiva de Paterna que dirige Luis Martínez.
La mano inocente
Paco Gallardo, seleccionador nacional sub-19 y sub-20, ejerció como mano inocente y reconoció que "muchos de mis mejores recuerdos a nivel de club y selección son en edad formativa y como juvenil". Gallardo, que fuera internacional con España en categorías sub-17, sub-18 y sub-21, afronta su segundo Campeonato de Europa como seleccionador sub-19: "Queremos dejar el nombre de España en lo más alto del panorama europeo y seguir creciendo a nivel mundial".
Los cuartos de final, que se jugarán a doble partido los días 10 y 13 de mayo, serán la última eliminatoria previa a la final a cuatro, que se celebrará del 20 al 24 de mayo y donde se coronará a los próximos vencedores de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil, que sucederán al Real Betis Balompié.
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