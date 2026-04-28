El delantero de moda de LaLiga que apunta a la prelista del Mundial: ¿Por qué se fue Toni Martínez del Valencia CF?

Toni Martínez se ha convertido en uno de los futbolistas de LaLiga. El delantero del Deportivo Alavés está acaparando los focos del fútbol español a base de goles y su nombre apunta a la prelista de 55 convocados de la selección española que la RFEF tiene que cerrar en quince días. Motivos para que Luis de la Fuente lo convoque no le faltan. Toni está de dulce. Con su doblete al Mallorca, ya son 15 los goles que suma esta temporada entre LaLiga y la Copa.

“Merece la pena cada esfuerzo. Ha sido un año duro y estoy viendo la recompensa. No tiene precio”, reconocía emocionado el jugador del momento en Vitoria al término del partido. Su nombre está en boca de todo el mundo del fútbol. También en la del valencianismo. Muchos aficionados se preguntan qué pasó para que Toni Martínez no continuara en el Valencia en 2016 y fuera vendido al West Ham hace ya diez años por cerca de un millón de euros. SUPER informó de aquella venta con todo detalle.

¿Por qué se quiso ir Toni del Valencia?

El jugador entonce de 18 años, criado en Paterna desde cadetes, no se sentía valorado deportivamente. El verano anterior cuando renovó los responsables de la Academia le dijeron: «Toni, tú eres nuestro próximo Paco Alcácer». Sin embargo, esas palabras no se tradujeron en hechos. Toni empezó la temporada en el filial con ganas de pelear por el primer delantero. Se ganó en pretemporada la titularidad en la primera jornada a base de goles, repitó en el once una jornada, pero perdió la titularidad y a la semana el filial fichó a Cedric. El exjugador del Mallorca entró al once directo, Toni se fue a la grada y, más tarde, al Juvenil donde se sintió dos años y medio estancado. Necesitaba oportunidad en el filial y no las tenía.

TONI MARTÍNEZ CON EL VALENCIA CF / FRANCISCO CALABUIG

¿Por qué el club no lo retuvo?

La otra gran pregunta del ´caso Toni Martínez´ era... ¿Y por qué el Valencia no hizo todo lo posible por retenerlo? El club argumentaba que el jugador tenía muy claro que quería irse desde el mercado de enero, pidió marcharse y ante eso no podían hacer nada. Tampoco los informes técnicos eran favorables del todo. Nadie dudaba de las condiciones técnicas del murciano, pero desde el Valencia se creía que le faltaba continuidad en su fútbol y que por eso no se apostó tan decididamente por él. En aquel momento, Toni se disputaba el puesto con el ahora delantero del Elche CF Rafa Mir.

Toni Martínez celebra uno de sus dos goles en el Alavés - Mallorca. / EFE

Carrera tras su salida del Valencia CF

El West Ham fue su primer equipo al dejar el Juvenil A del Valencia CF en la 2016/17, aunque su participación no fue la esperada. Llegó al equipo Sub 23 del conjunto inglés y desde el primer momento demostró tener una gran capacidad goleadora, pero el salto al primer equipo parecía demasiado en Inglaterra. Fue encadenando cesiones hasta que acabó contrato con los "Hammers" en 2019, sin haber debutado en Premier League.

Su primera cesión fue en el Oxford United de League One. Marcó tres goles en la media temporada que estuvo en el equipo. La siguiente temporada, en el mercado invernal, volvió a España para recalar en el Real Valladolid. En el conjunto vallisoletano apenas contó con minutos, pero fue su primera experiencia en el fútbol profesional. La 2018/19 continuo cedido en segunda división española, esta vez en dos equipos. Jugó la primera parte de la temporada en el Rayo Majadahonda y la segunda en el Lugo.

Una vez finalizado el contrato con el West Ham se marchó al Famalicao portugués. Desde su llegada se ganó su hueco en el equipo participando en 16 goles en liga. Tras su gran temporada, el Oporto se hizo con sus servicios por 3,2 millones. El paso a uno de los tres grandes del país hizo que perdiera el puesto como titular, aunque durante las tres temporadas que estuvo, fue una pieza clave en la rotación del equipo.

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Toni Martínez fichó por el Deportivo Alavés por 2 millones de euros en verano de 2024. Dos años después, el club de Vitoria lo tasa en 15 millones de euros.