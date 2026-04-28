"Unai Emery no conocía a Adil Rami cuando lo fichó el Valencia CF"

Braulio Vázquez es uno de los directores deportivos más reconocidos de España. A sus 54 años y después de pasar algo más de una década como jugador en equipos como el Castellón, Lugo, Mérida o Deportivo de La Coruña, encontró su lugar en los despachos. Ahora triunfa como director deportivo de CA Osasuna, pero antes ya lo hizo con el Real Valladolid y el Valencia CF, demostrando que es capaz de entender tanto las necesidades de un equipo como el momento del mismo, así como la capacidad del club de asumir el mercado sin lastrar el futuro. A la vista está que es de los pocos que brillan en este contexto.

La época que le llevó a la fama la vivió en Mestalla. En 2008 fue fichado como parte de la secretaría técnica del Valencia CF, pero dos años después fue ascendido a la dirección deportiva para hacerse con el cargo en verano de 2010 tras la salida de Fernando Gómez Colomer. En sus tres años al mando del proyecto valencianista y antes de ser relevado por Rufete, fichó a jugadores de gran rendimiento y diferentes perfiles. Aunque no siempre acertó, en su mayoría eran futbolistas con claro margen de revalorización, como ha demostrado el tiempo.

Eran otros tiempos, pero podemos remontarnos al verano de 2011 para encuadrar una de las últimas anécdotas que Braulio Vázquez ha contado en el popular podcast 'Los Fulanos', que comanda el exfutbolista de Osasuna, Ion Echaide: "Unai Emery no conocía a Rami cuando lo fichó el Valencia CF".

Adil Rami con Pamela Anderson / RRSS

Braulio Vázquez estaba preparado para todo y es que el verano anterior había vendido a Villa, Silva y Zigic, fichando en su lugar a Soldado, Aduriz, Jonas o Feghouli. Esta vez tocaba dar salida a Juan Mata o Joaquín, además de rejuvenecer un equipo en el que las grandes estrellas de la época dorada ya se habían ido, muchas incluso jubiladas.

"No había visto a Rami en su vida"

Tocaba volver a rehacer el vestuario. Entonces llegaron jóvenes promesas como Dani Parejo, Sergio Canales, Pablo Piatti, Diego Alves o Adil Rami. Todos tenían calidad de sobra para triunfar y revalorizarse de manera notable, pero no a todos los conocía Unai Emery, técnico valencianista. Dos de ellos los tenía calado de su etapa en la UD Almería, otros dos eran jóvenes estrellas emergentes de LaLiga, pero el último de ellos era un central francés del Lille del que el técnico vasco no había oído hablar en su vida. "Fichamos a Rami y no lo había visto Emery en su vida. Él no tiene tiempo, tiene que preparar el partido y la gestión diaria...", dijo Braulio en su defensa.

Seis fueron los millones que abonó el Valencia CF por Adil Rami ante la insistencia de Braulio, que siempre manejó bien la liga francesa y supo adelantarse a otros por el jugador que venía de ganar liga y Copa en su país. El que a posteriori fuera campeón del mundo con Francia no necesitó mucho tiempo para aclimatarse al club y la ciudad. Sus primeros partidos fueron asombrosos y ya para el mercado de enero llegaron varios grandes clubes a las oficinas preguntando por él. Aunque en su primera temporada fue de más a menos, terminó siendo un jugador vital para llevar al equipo a semifinales tanto de la UEFA como de la Copa del Rey. Disputó 53 partidos entre todas las competiciones en un primer curso en el que anotó incluso 6 goles, cifras muy llamativas para un defensa.

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En 2013 pasó a tener una participación residual debido a su pasotismo, por lo que fue cedido al Milan, donde incluso marcó 3 goles en sólo 18 partidos de la Serie A, ejecutando los italianos su compra por algo más de cuatro kilos. Sólo una temporada más en Italia antes de regresar a España para fichar por el Sevilla a las órdenes de nuevo de Emery, que para entonces sí que conocía bien al zaguero. Marsella, Fenerbahçe, Sochi, Boavista y Troyes fueron sus siguientes pasos, no permaneciendo nunca ni tres temporadas en un mismo destino.