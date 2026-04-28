¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?

Lo que hace no tanto eran noches de gloria europea, hoy se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Valencia CF y Sevilla FC viven una situación límite desde hace años, situación que refleja cómo el éxito puede diluirse cuando fallan los cimientos. Ambos clubes han pasado en pocos años de levantar títulos a mirar de reojo los puestos de descenso. Especialmente llamativo es el caso del Sevilla FC, dominador histórico de la UEFA Europa League, que ha visto cómo una cadena de decisiones cuestionadas y una planificación irregular han derivado en una crisis deportiva profunda.

El Sevilla FC levantando su última Europa League tras una agónica temporada peleando por no bajar en 2023 / RRSS

En Valencia, como sabemos el contexto no es muy distinto. Años de inestabilidad institucional y una gestión muy discutida han alejado al club de su lugar natural, generando frustración en una afición que, sin embargo, sigue respondiendo cada jornada en Mestalla. Dos entidades históricas, dos trayectorias paralelas marcadas por errores en los despachos y una misma consecuencia: sufrir por mantener la categoría en lugar de competir por objetivos mayores.

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