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¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?

La afición valencianista toma la palabra tras la peligrosa dinámica que ha adquirido la entidad sevillista, situada en la zona roja a falta de cinco jornadas para el final de liga

SEVILLA, 21/03/2026.- Los jugadores del Sevilla Batista Mendy (i) y Neal Maupay pelean un balón con Unai Núñez (d), del Valencia, durante el partido de LaLiga EA Sports que Sevilla FC y Valencia CF disputa, este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

SEVILLA, 21/03/2026.- Los jugadores del Sevilla Batista Mendy (i) y Neal Maupay pelean un balón con Unai Núñez (d), del Valencia, durante el partido de LaLiga EA Sports que Sevilla FC y Valencia CF disputa, este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Ismael Bocanegra

Ismael Bocanegra

Lo que hace no tanto eran noches de gloria europea, hoy se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Valencia CF y Sevilla FC viven una situación límite desde hace años, situación que refleja cómo el éxito puede diluirse cuando fallan los cimientos. Ambos clubes han pasado en pocos años de levantar títulos a mirar de reojo los puestos de descenso. Especialmente llamativo es el caso del Sevilla FC, dominador histórico de la UEFA Europa League, que ha visto cómo una cadena de decisiones cuestionadas y una planificación irregular han derivado en una crisis deportiva profunda.

El Sevilla FC levantando su última Europa League tras una agónica temporada peleando por no bajar en 2023

El Sevilla FC levantando su última Europa League tras una agónica temporada peleando por no bajar en 2023 / RRSS

En Valencia, como sabemos el contexto no es muy distinto. Años de inestabilidad institucional y una gestión muy discutida han alejado al club de su lugar natural, generando frustración en una afición que, sin embargo, sigue respondiendo cada jornada en Mestalla. Dos entidades históricas, dos trayectorias paralelas marcadas por errores en los despachos y una misma consecuencia: sufrir por mantener la categoría en lugar de competir por objetivos mayores.

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Largie Ramazani of Valencia CF and Kike Salas of Sevilla FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Valencia CF at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on March 21, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 21/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En este contexto, desde SUPER hemos querido salir a la calle para tomar el pulso a la grada. Con el Sevilla en una situación delicada, hemos preguntado al aficionado valencianista: ¿quiere ver descender a un rival histórico o prefiere mantener a los grandes en Primera? A continuación las respuestas de los aficionados.

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