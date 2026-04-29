El camino a Europa del Valencia CF Juvenil empieza en Andalucía

El Juvenil 'A' del Valencia CF fue la temporada pasada el único motivo de ilusión que pudo tener el valencianismo. Después de otra aciaga temporada, el joven combinado valencianista llenó de orgullo la camiseta con un papel muy importante en la Copa de Campeones, en la que llegó a la gran final y solamente el Real Betis en una apretada final pudo despertar del sueño a los de Óscar Sánchez.

Este curso el División de Honor ha vuelto a ganar la liga y está de nuevo clasificado para una competición que da acceso a la UEFA Youth League (la Champions Juvenil) con un equipo que cuenta con algunos de los finalistas del año pasado y con jugadores emergentes como Aaron Mayol, que ha acabado el curso como titular en el Mestalla.

Podría reencontrarse con su verdugo

La primera ronda le enfrentará al que gane en el Grupo de Andalucía, que se decide este fin de semana: Granada CF y Real Betis Balompié definirán la primera plaza del Grupo IV. En estos momentos el Granada CFva primero con 79 puntos y el conjunto bético es segundo con 77.

El año pasado los valencianistas eliminaron a FC Barcelona y Real Madrid con jugadores como Alejandro Panach, Lucas Núñez, David Otorbi, Leslie Okay, Jaume Durá o Aimar Blázquez. Este año tiene bazas de sobra con jugadores que están en su último año de juvenil y otros que han dado un paso al frente.

Celebración del Juvenil A / Nico Rodriguez VCF

Euge Ribera ha dado también con la tecla

El equipo, entrenado por Óscar Sánchez antes de dar el salto al Mestalla, ha sido dirigido por un Euge Ribera que ha seguido dando con la tecla para hacerlo funcionar a velocidad de crucero: "Hemos subido en un tren que nosotros hemos tratado, con toda la humildad del mundo, de ayudar a que mantuviera la velocidad, tratar también de mejorar en aquellos aspectos que creíamos que podíamos seguir mejorando, ya no solo con lo que nosotros habíamos analizado del equipo, sino también con la información que nos había dado Oscar y el cuerpo técnico anterior. Estamos con ganas de seguir creciendo y de seguir haciendo historia con los chicos", contaba el entrenador a los medios del club.