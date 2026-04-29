Corberán recupera futbolistas poco a poco para medirse al Atlético de Madrid

El Valencia CF tiene al Atlético de Madrid en el punto de mira. Con 39 puntos y la necesidad de consolidar cuanto antes la salvación matemática, los de Corberán reciben en Mestalla a unos madrileños que están más pendientes de las semifinales de la Champions que de LaLiga. No hay más que ver que los de Simeone han perdido cuatro de los últimos cinco encuentros ligueros, si bien fueron capaces de vencer al Athletic Club en la última cita en casa.

Las bajas han sido una constante durante toda la temporada, pero este miércoles se han producido algunas evoluciones positivas. Luis Rioja, que se perdió la última sesión de grupo, ha vuelto con sus compañeros. Eray Cömert también ha trabajado junto al resto, aunque no llegará es segura su próxima convocatoria. También Julen Agirrezabala, tal y como ha informado 'El Chiringuito' ha saltado al césped para ir entrando progresivamente con la intención de poder estar disponible a mediados de mayo.

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El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

¿Pepelu seguirá como central?

Todavía quedan algunas sesiones de entrenamiento y todo puede pasar, pero todo apunta a que Pepelu se mantendrá como central junto a Tárrega, aunque Unai Núñez ya está perfectamente recuperado. El vasco, de hecho, podría regresar a la titularidad como lateral derecho.