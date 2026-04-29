Dimitrievski amenaza los registros de Mamardashvili en el Valencia CF

Que el fútbol da muchas vueltas lo demuestran casos como el de Stole Dimitrievski. El portero macedonio, que empezó la temporada como suplente y protagonizando unas explosivas declaraciones sobre la asimétrica competencia con Julen Agirrezabala por el puesto, está siendo en esta segunda vuelta un jugador clave en las aspiraciones de salvación del equipo de Carlos Corberán con una serie de paradas que están dando puntos al equipo, además de ofrecer una mayor sensación de seguridad y liderazgo en el área.

El veterano portero empezó a jugar por la lesión del vasco, pero la realidad es que le ha mejorado en todos los registros, ofreciendo un rendimiento muy alto y consiguiendo mejorar las prestaciones defensivas del equipo. Contra el Girona su antológica parada sobre la bocina amarró tres puntos que dan aire al Valencia en una apretada clasificación y dejó la permanencia a una victoria de estar prácticamente certificada.

Mamardashvili, rendimiento de Top Mundial

La portería este curso era una gran 'patata caliente' por la alargada sombra de Giorgi Mamardashvili, que venía de hacer tres temporadas a un nivel muy alto, ganándose su fichaje por todo un Liverpool y destapándose como un 'Top Mundial' en su demarcación, llegando a estar en las nominaciones para el balón de oro. El georgiano hizo paradas milagrosas y cuajó actuaciones que salvaron al Valencia CF del desastre, firmando grandes números que Dimitrievski 'amenaza' en estos últimos cinco encuentros.

Mamardashvili jugó en el Valencia cuatro temporadas. La mejor de ellas fue la segunda de Rubén Baraja en el banquillo, ya que jugó 37 partidos ligueros, dejó la portería a cero en hasta 13 y encajó 41 tantos, la cifra más baja en una temporada completa. Aquel curso, el georgiano encajó un gol cada 80 minutos de juego.

Mamardashvili - VCF / EFE

Despegó con Bordalás

Ese ratio solo fue ligeramente mejor en la segunda vuelta con José Bordalás en el banquillo, ya que encajó 20 goles en 18 partidos, dejando su marco imbatido en ocho y promedió un gol encajado cada 81 minutos, dejando una excelente carta de presentación sobre el terreno de juego.

Por debajo de esos 80 minutos por gol estuvieron las otras dos temporadas de Mamardashvili. En una se acercó, ya que en la 22/23, que encajó 45 goles en 38 partidos (con siete porterías a cero), promedió un gol encajado cada 76 minutos y fue un jugador clave para terminar salvando al equipo de Baraja. El peor balance, no obstante, lo firmó el curso pasado en el que la primera vuelta fue muy irrgular (encajó 48 goles en 34 partidos) y su promedio fue el de un gol en contra cada 63 encuentros.

Dimitrievski, uno cada 75 minutos

Los datos de Dimitrievski, por otra parte, se sitúan muy igualdos con los de la 22/23 de Mamardashvili y tiene cinco partidos para acercarse. El normacedonio lleva 18 goles en contra en 15 encuentros con cuatro porterías a cero, promediando un gol encajado cada 75 minutos de juego, unas cifras ligeramente por debajo de las del georgiano... A las que el actual portero valencianista podría acercarse si mantiene el rendimiento y el equipo ayuda.

Julen, uno cada 54

Los guarismos de 'Dimi', en todo caso, son muy superiores a los de Julen. Al portero cedido por el Athletic le tocó jugar también durante el peor momento colectivo del Valencia CF y encajó 30 goles en 18 partidos y promedió un tanto recibido cada 54 minutos, una media realmente mala y que explica el grave problema defensivo que tuvo el equipo en la primera vuelta.