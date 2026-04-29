Isi Palazón, nuevo caso de agravio comparativo con Rüdiger, no estará en Mestalla contra el Valencia CF

El fútbol español no deja pasar una sola oportunidad de demostrar que no sanciona igual si llevas la camiseta del Real Madrid o la de otros equipos. El caso Antonio Rüdiger, en el que el central el conjunto blanco lanzó un objeto al colegiado y luego tuvo que ser sujetado para evitar una agresión, se saldó con seis partidos de sanción, un castigo ridículo para la gravedad de la acción y un precedente que ha traído cola desde entonces.

Esta semana el Comité de Competición ha sancionado con siete partidos a Isi Palazón. El acta dice lo siguiente: "Fue expulsado por el siguiente motivo: Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza', acompañando dicha expresión con el gesto de señalarme con el dedo índice", expone.

Fuera lo que resta de temporada

Así pues, a Isi le ha 'caído' un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones en diferentes partidos, dos más por protestas al árbitro y cuatro más por "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas", un total de siete. Una sanción desproporcionada si tenemos en cuenta especialmente que a Rüdiger no le cayó el agravante de dos partidos por protestas al colegiado cuando toda su agresiva conducta fue una protesta en sí misma.

Antonio Rüdiger, fuera de sí / Redacción SD

No estará en Mestalla

El severo castigo del jugador rayista le tendrá fuera lo que resta de temporada y uno de esos partidos es contra el Valencia en principio con el objetivo de ambos de certificar definitivamente la permanencia salvo que alguno de los dos gane uno de los dos partidos que tiene antes de verse las caras.