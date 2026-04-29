Un jugador del Valencia CF y dos ex del Mestalla en el once de LaLiga

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, autor de un doblete, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, clave con un gol, y el centrocampista del FC Barcelona Pedri González, determinante en la victoria, lideran el once ideal de la jornada 32 de LaLiga EA Sports elaborado con estadísticas de Driblab. Un once en el que aparece un futbolista del Valencia CF, Filip Ugrinic, quien a pesar de su suplencia en el duelo frente al Girona (2-1) tuvo una actuación importante en la parte final del partido, al que entró en el minuto 65.

El once completo está compuesto por: Marko Dmitrovic (RCD Espanyol); Héctor Bellerín (Real Betis), Alejandro Catena (CA Osasuna), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Pedro Bigas (Elche); Filip Ugrinic (Valencia), Gonzalo Villar (Elche), Pedri (FC Barcelona); Toni Martínez (Deportivo Alavés), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

Marko Dmitrovic (RCD Espanyol)

El guardameta serbio del RCD Espanyol fue decisivo para evitar la derrota ante el Levante. Dmitrovic mantuvo la portería a cero con cuatro intervenciones, evitando 1,5 goles esperados (xG). Además, firmó tres salidas exitosas y tres despejes.

Héctor Bellerín (Real Betis)

El lateral del Real Betis fue el héroe del empate ante el Real Madrid (1-1). Bellerín marcó el gol, participó en 71 acciones, completó 56 de 59 pases, y sumó recuperaciones e intercepciones clave.

Alejandro Catena (CA Osasuna)

El central del CA Osasuna fue protagonista en la victoria ante el Sevilla (2-1). Catena anotó el gol en el minuto 99, clave para la permanencia, y destacó con 87 acciones, 57 pases y 10 despejes.

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

El joven central del FC Barcelona brilló en el triunfo en Getafe (0-2). Cubarsí sumó 112 acciones, 91 pases completados, 12 despejes y dominó los duelos defensivos.

Pedro Bigas (Elche)

El defensor del Elche fue determinante en la victoria en Oviedo. Bigas marcó gol y ganó el 100% de los duelos, además de firmar 7 despejes y acciones defensivas clave.

Filip Ugrinic (Valencia)

El centrocampista del Valencia CF destacó ante el Girona. Ugrinic generó ocasiones de gol, mostró precisión en el pase y aportó en tareas defensivas.

Gonzalo Villar (Elche)

El mediocentro del Elche , quien pasó por los juveniles y el filial del Valencia, firmó un gran partido en el Carlos Tartiere. Gonzalo Villar anotó su primer gol de la temporada, con 47 acciones, 31 pases y dominio total en duelos.

Pedri (FC Barcelona)

El canario del FC Barcelona volvió a ser el motor del equipo. Pedri generó tres ocasiones, dio una asistencia, completó el 100% de regates y dominó el centro del campo.

Toni Martínez (Deportivo Alavés)

El delantero del Deportivo Alavés, otro ex del filial del Valencia, fue clave ante el Mallorca (2-1). Toni Martínez firmó un doblete, con gran eficacia ofensiva y participación en el juego.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

El internacional de la Real Sociedad lideró el ataque en Vallecas. Oyarzabal anotó dos goles, generó ocasiones y mostró liderazgo ofensivo.

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El delantero del Atlético de Madrid brilló ante el Athletic Club (3-2). Sorloth firmó un doblete, con cinco remates a puerta y un rendimiento ofensivo decisivo.