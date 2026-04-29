Mista: "No entiendo que Hugo Duro haya dejado de ser el '9' principal del Valencia"

El exdelantero del Valencia CF, Miguel Ángel Ferrer Mista, autor de 19 dianas en LaLiga 2003/04, levantada por los murciélagos de Rafa Benítez, ha analizado la actualidad del conjunto de Mestalla con un mensaje claro: el equipo ha encarrilado ya la permanencia en LaLiga, pero sigue lejos de la ambición que históricamente lo ha definido.

En declaraciones a 'La Banda' de 'À Punt Esports', el exjugador nacido en Caravaca de La Cruz (Murcia) fue preguntado por el rendimiento de Umar Sadiq, quien anotó el tanto definitivo en el triunfo del sábado ante el Giorna. Mista, sin embargo, no pudo evitar reabrir el debate sobre una de las demarcaciones mejor cubiertas de la plantilla, la de delantero centro, y posicionarse en favor de una debilidad suya: Hugo Duro. "Soy muy de Hugo Duro", dijo sobre el ex del Getafe, al que valora por su rendimiento en momentos complicados, carácter y compromiso.

Pese a ser el máximo artillero del equipo con nueve dianas e, incluso, estar mejorando el promedio de goles por minuto de cursos anteriores, Carlos Corberán ha optado por dar la titularidad al nigeriano Umar Sadiq, fichaje en el mercado de invierno. Estas son las respuestas íntegras de Mista en el programa de tertulia y debate que marca la actualidad valencianistas en las noches de entre semana en la televisión autonómica valenciana.

Miguel Ángel Ferrer Mista, anoche participando en el programa de 'À Punt Esports' 'La Banda' / À Punt Esports

Debate en la delantera: Hugo Duro vs Sadiq

"Primero, no entiendo por qué Hugo Duro ha dejado de ser el delantero principal, es un chico que lo estaba haciendo bien, marcando goles, es el máximo goleador del equipo. Está claro que el entrenador sabe más que nadie, pero me sorprende que un delantero que hace goles pierda la titularidad. Sadiq sí, es un delantero que ofrece cosas diferentes y, por suerte, para el Valencia CF hace goles... Yo soy muy de Hugo Duro, me gusta lo que ha demostrado en situaciones complicadas y cuando no tiene miedo a llamar a las cosas por su nombre. También hay que decir que Sadiq es un buen delantero, que está dando mucho, no tengo nada en su contra, pero es una posición en la que suele ser una cosa u otra, y discrepo en cuanto a que Hugo haya dejado de jugar"

Valencia CF y la permanencia en LaLiga

"No pensaba que se llegaría a estas alturas jugándose el descenso. Para mí, definitivamente ha conseguido la permanencia, pero hay plantilla para haber estado más arriba, aunque las circunstancias son las que son, y otro año más parece que el Valencia no va a alcanzar una competición europea, que es la ilusión que teníamos los valencianistas. Europa no está lejos, además, en los últimos resultados negativos que ha podido tener el equipo, con un par de victorias se hubiese enganchado y retomado la ilusión de todo el mundo... haber llegado a Europa no hubiese sido tan descabellado"

La figura de Corberán: ¿por qué se le ha aguantado tanto?

"La política que sigue el club es que tratan de tener estabilidad, estaba claro que, sin caer en descenso, el entrenador no correría peligro. Otra cosa hubiese sido el tocar posiciones de descenso, el club hubiese tomado medidas en una situación mucho más compleja. La permanencia del entrenador ha sido la política del club, no meterse en líos y dejar que acabe la temporada"

Falta de ambición y discurso del club

"Se ha cambiado el discurso con el paso de los años, antes cuando se presentaba a un jugador de ataque este decía: 'voy a marcar 20 goles este año'. Se preveía cierta ambición por llegar a cotas importantes. Ahora se quieren curar en salud, no salirse del discurso de la permanencia. Con poco que se hubiera apretado se habría ido a Europa, quizá esta es la Europa más barata de los últimos 10 años"

Valencia - Atlético de Madrid: análisis del partido

"El Atlético saldrá a por todas, a hacer valer el factor campo para la vuelta en Londres. Ellos tendrán otro duelo importantísimo la semana que viene, el equipo que vendrá el fin de semana a València no será en nada parecido al que sacará Simeone en la semifinal. No está haciendo nada que no sea legal, tiene una plantilla amplia y ha hecho los deberes, se tiene que centrar en el objetivo de ir a esa final de Liga de Campeones, lo lógico es reservar su once tipo para la Champions League”

"Estamos en un momento de jugarse mucho no solo en la tabla, también cualquier jugador se jugará lo que sucederá en el futuro, el Atleti no va a venir con el once titular, así que el Valencia tiene que hacer valer el factor Mestalla. Después de ganar al Girona ,y con casi la salvación en la manos, ojalá que se suelten y empiecen a jugar más relajados, se vea un buen partido y los puntos se queden en casa".

Mista fue uno de los hombres con más gol en el Valencia de Benítez / J. M. López

La dimensión de Mista

Mista, sin duda, es una voz autorizada para tratar la actualidad del Valencia. El murciano, que también pasó por las filas del Atlético tras jugar en Mestalla, hizo 19 dianas en la temporada de Liga en la que el Valencia conquista el título nacional de la regularidad 31 años después de su última vez en el 71. Desde entonces, 22 años más tarde, tan solo David Villa (28, 25 y 21 goles en 2006, 2009 y 2010) y Roberto Soldado (24 goles en 2013) han logrado hacer más goles que él en un único curso liguero. En la época Meriton, Rodrigo Moreno hizo 16 tantos en 2018. Hugo Duro se quedó en 13 dianas en 2024.

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En aquella maravillosa campaña 2003/04, Miguel Ángel Ferrer sumó cinco goles más en la UEFA Cup, incluido el tanto en la final ganada al Olympique de Marsella (2-0). En total, 24 goles en su haber en una de las mejores temporadas de la historia del Valencia CF.