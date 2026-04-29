El Valencia blinda al defensa que fichó del Mallorca adelantándose al FC Barcelona

La Academia del Valencia CF es la gran perla del club. Son cientos los jugadores que se forman en la cantera y sueñan con llegar algún día al primer equipo. Muchos llegaron siendo niños de primaria, otros adolescentes. Y en este segundo grupo se encuentra Rubén Torres.

Nacido en 2008, el central fue fichado hace dos temporadas de la cantera del Mallorca. Estaba siendo seguido de cerca por clubes como el FC Barcelona o el Sevilla FC entre otros, pero los valencianistas le convencieron mejor que el resto de interesados. En los últimos años han salido grandes centrales de la factoría de Paterna con incidencia en el primer equipo. No hay más que ver a Mosquera, Yarek o Tárrega y es que el molde defensivo de Paterna no era sólo de laterales izquierdos. Quizá eso le convenció para dejar el Cadete balear y enrolarse directamente en el juvenil valencianista.

Noticias relacionadas

Rubén Torres, camino del Valencia Mestalla

Este miércoles 29 de abril se ha confirmado la ampliación del contrato de Rubén Torres con el Valencia CF tras su gran trabajo en el Juvenil A, con quienes es un fijo e incluso ha destacado en una inusual faceta goleadora con 3 goles en los 23 partidos disputados en lo que llevamos de curso entre ambos juveniles. Todo apunta a que el año que viene pueda empezar a dar el salto al Valencia Mestalla como paso natural en su formación.