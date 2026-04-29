Vicent Abril da pistas sobre su futuro: "Un portero necesita continuidad"

El Valencia Mestalla ha sellado su permanencia en Segunda Federación tras una temporada exigente que terminó resolviéndose con un brillante mes de abril. El filial valencianista cerró el curso con tres triunfos consecutivos de gran valor, superando al campeón, a un rival directo y a otro filial, con un balance sobresaliente: 10 goles a favor y solo uno en contra.

En este tramo decisivo, uno de los nombres propios ha sido Vicent Abril, fundamental bajo palos durante todo el año y especialmente en el desenlace del campeonato. El guardameta de Castelló de la Ribera también ha estado presente en la dinámica del primer equipo, además de ser convocado con la Selección Española Sub-21 en marzo y formar parte del Mundial Sub-20 disputado en octubre. Abril, entrevistado por VCF Media, reafirma buena parte de las ideas avanzadas en una charla con SUPER a principios de mes.

Preguntado sobre su futuro, como señalaba este medio hace semanas, pasan una cesión a un equipo de superior categoría a la del filial, con la que curtirse antes de poder afrontar la élite de LaLiga con los colores que ama, los del Valencia CF. Su "espejo" es Antonio Sivera, referente del Alavés y con opciones de dar un salto en su carrera en el próximo mercado de verano. El Valencia es uno de los interesads en el de Xàbia, aunque las condiciones económicas que marque su actual club definirán si las posibilidades son reales (o no).

A día de hoy, Abril prioriza jugar: una realidad más ecrcana con una cesión que con un sitio como tercer portero del primer equipo del Valencia, que tendrá que reforzar su portería con un meta que compita de túa a tú con Stole Dimitrievski.

Estas son las respuestas de Vicent Abril:

Agradecido tras una dura recta final

"Ha sido una temporada difícil, estoy muy agradecido por todos los compañeros, por el esfuerzo que han hecho, y la verdad es que merecíamos seguir en la categoría".

Última jornada

"Al final es prepararlo como un partido más, sabiendo que nuestro equipo está preparado para darlo todo. Están haciendo buenas semanas también y la verdad es que se ha visto reflejado en el campo".

VCF Media

Temporada inolvidable y de aprendizaje

"Estas temporadas también te enseñan mucho para lo que viene, la verdad. Gracias a los compañeros porque nos han ayudado en todo y por el nivel que han tenido en el campo. Es una temporada inolvidable por todo lo que he conseguido. Es todo gracias a los compañeros, que sin ellos no hubiera podido ser".

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Futuro

"Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, así que a seguir con los compañeros y a dar todo. Un portero necesita continuidad y ayudar en todo lo que haga falta. La verdad es que me he visto aquí seguro y eso es lo que me importaba".