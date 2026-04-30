El AC Milan vuelve a poner a Javi Guerra en su lista de deseos

La temporada de Javi Guerra no ha sido la esperada, pero su calidad está fuera de toda duda. Tanto es así que los equipos grandes que le pretendían el pasado verano le siguen teniendo en el radar, conscientes de que es un talento por explotar y que tiene mucho fútbol que ofrecer.

En este sentido el AC Milan lo ha vuelto a poner en su 'lista de deseos' según revela la Gazzetta dello Sport este jueves. El conjunto italiano va a acometer este verano una profunda renovación de su centro del campo y en esos planes de reforma el centrocampista valenciano es una alternativa sólida.

Modric esta temporada. / EFE

Quieren un centrocampista de ida y vuelta

El club rossonero se va a deshacer de Fofana y Loftus-Cheek, generando dos huecos a la espera de ver qué hace Luka Modric. En este contexto, los milanistas van a firmar a Leon Goretzka y al fichaje del alemán quieren sumar un centrocampista de buen pie y cuyo rol sea el de centrocampista con recorrido, de ida y vuelta.

Guerra encaja con ese rol

En ese perfil les encaja Guerra, que ni es un mediapunta ni un '8' organizador y que sus mejores momentos en el Valencia CF los ha vivido cuando ha sido capaz de correr, ha tenido espacio para conducir y ha pisado área contraria llegando desde atrás. Y ese es el centrocampista que quiere el Milan.

Ismael Koné, la alternativa a Javi Guerra

En la información de la Gazzetta, no obstante, se apunta a que los milanistas manejan otra alternativa para ese rol: Ismael Koné y que son conscientes de que después de que Guerra renovase hasta 2029 el pasado verano tendrán que hacer una oferta importante si quieren sacar al jugador de Gilet de Mestalla.