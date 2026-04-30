Carlos Corberán sobre el mercado del Valencia CF: "No he hablado con De Haas ni Aliou Dieng"
El entrenador del Valencia CF expuso en sala de prensa que todavía no ha tenido ninguna conversación con estos dos fichajes que llegarán libres y recalcó que no es él quien convence a los futbolistas de llegar
Todavía no ha finalizado la temporada, pero Carlos Corberán ya ha sido preguntado por el mercado de fichajes del próximo verano. El equipo tiene cedidos varios futbolistas y existe interés por retener a Largie Ramazani, por lo que le cuestionaron si ya había ddo pasos en la dirección de convencer al jugador belga de seguir en Mestalla.
La respuesta del entrenador fue más bien evasiva, explicando que él solamente habla con los jugadores que van a llegar para explicarles lo que se van a encontrar en Valencia, algo que no se aplica en el caso de Ramazani, ya que el futbolista ya conoce de primera mano la entidad.
Sin conversación con De Haas y Dieng todavía
Asimismo, Corberán reveló que todavía no "ha hablado con De Haas y Dieng" porque son situaciones distintas a las del mercado anterior (han firmado como agentes libres), pero recalcó que él no es quien convence a los futbolistas de llegar al Valencia, sino que es el propio escudo el motivo por el que fichan.
"Nadie viene al Valencia por Corberán"
Repreguntado por eso mismo, utilizando unas declaraciones de Arnaut Danjuma señalando como clave una conversación con el entrenador para llegar a Mestalla, Corberán se mantuvo en esa tesis: "Nadie viene al Valencia por Carlos Cobreran. Es imposible. La gente viene por lo que yo vine, la grandeza del escudo. La confianza que tuvo Danjuma en mí no fue el motivo por el que vino. A veces puede ayudar a enfocar una situación, pero a mí me gusta hablar con los futbolistas de fútbol. Invertir tiempo con ellos es muy productivo", exponía el preparador de Cheste.
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