Corberán actualiza el estado de Cömert y Unai y analiza el problema de última hora de Lucas Beltrán

El Valencia afronta con cautela los días previos al exigente duelo de este sábado ante el Atlético de Madrid, condicionado por una lista de jugadores que siguen “entre algodones”. La enfermería y las cargas físicas están marcando la planificación de Carlos Corberán, que deberá ajustar su once en función de las sensaciones de varios futbolistas clave. En un tramo decisivo de la temporada, cualquier ausencia puede alterar el equilibrio competitivo de un equipo que ha mostrado señales de crecimiento en las últimas semanas.

Una de las noticias más positivas es la progresiva recuperación de Unai Núñez. El central ya dispuso de minutos en el último encuentro frente al Girona, evidenciando que va dejando atrás susmolestias. Su regreso no solo amplía las opciones en defensa, sino que también le brinda la oportunidad de recuperar el nivel que mostró antes del parón físico, cuando se había consolidado como una pieza fiable en la zaga. Su evolución será determinante para reforzar una línea defensiva que necesitará solidez ante el potencial ofensivo del conjunto rojiblanco.

Pepelu abraza a Sadiq después del 2-0 / VCF Media

El caso de Eray Cömert presenta un matiz diferente. Antes de su lesión, el suizo había ganado peso en la rotación e incluso se especulaba con su continuidad en el club. Sin embargo, su ausencia ha coincidido con el buen rendimiento de otros jugadores que han sabido aprovechar la oportunidad. Destaca especialmente Pepelu, centrocampista reconvertido, que ha cumplido con solvencia actuando como central, aportando orden táctico y salida de balón. Este contexto complica el regreso de Cömert a un rol protagonista inmediato.

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Lesión de Lucas Beltrán

La nota negativa de la jornada la protagoniza Lucas Beltrán. El delantero argentino ha tenido que abandonar la sesión en Paterna debido a problemas físicos y su presencia ante el Atlético de Madrid está seriamente comprometida. Su posible baja supondría un contratiempo importante en ataque, donde su movilidad y capacidad de asociación han sido valiosas. A la espera de pruebas médicas concluyentes, el cuerpo técnico cruza los dedos para recuperar efectivos en un partido que exigirá la mejor versión del Valencia.