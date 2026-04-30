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Directo | Rueda de prensa de Corberán previa al partido ante el Atlético de Madrid
El entrenador del Valencia CF analiza la última hora deportiva del conjunto valencianista de cara al partido en Mestalla frente a los de Simeone
El Valencia CF tiene una nueva 'final' en Mestalla este sábado ante el Atlético de Madrid. Carlos Corberán analiza en sala de prensa este jueves a las 13:30 horas la última hora deportiva, marcada por los problemas en ataque y los posibles cambios que pueden suponer en el once del equipo, de cara al encuentro de la Jornada 34 de LaLiga, donde los tres puntos en juego vuelven a ser fundamentales para los valencianistas de cara a no caer a los puestos de descenso de la clasificación.
En breve arranca la rueda de prensa
El Valencia cierra la Liga en casa con tres rivales a los que no ha ganado nunca Corberán: Son siete los equipos de LaLiga a los que el técnico nunca ha podido doblegar, tres de ellos en riesgo de descenso actualmente
El técnico analizará las altas y bajas del equipo de cara al partido en Mestalla ante el Atlético de Madrid
Bienvenidos a tod@!! A las 13:30 arranca la rueda de prensa
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