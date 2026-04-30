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Directo | Rueda de prensa de Corberán previa al partido ante el Atlético de Madrid

El entrenador del Valencia CF analiza la última hora deportiva del conjunto valencianista de cara al partido en Mestalla frente a los de Simeone

Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla ante el Girona

Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla ante el Girona / F. Calabuig

Mari Carmen Gallart

Mari Carmen Gallart

El Valencia CF tiene una nueva 'final' en Mestalla este sábado ante el Atlético de Madrid. Carlos Corberán analiza en sala de prensa este jueves a las 13:30 horas la última hora deportiva, marcada por los problemas en ataque y los posibles cambios que pueden suponer en el once del equipo, de cara al encuentro de la Jornada 34 de LaLiga, donde los tres puntos en juego vuelven a ser fundamentales para los valencianistas de cara a no caer a los puestos de descenso de la clasificación.

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