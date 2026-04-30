Las dos grandes dudas de Carlos Corberán para la defensa de cara a recibir al Atlético

La defensa del Valencia CF ha sido la zona del campo que más cambios ha sufrido en lo que va de temporada. Lesiones de larga duración, altibajos de rendimiento, dolencias puntuales... Han cambiado la fisionomía del equipo de manera constante, acabando con un descarte como titular, un centrocampista cambiando de posición o un temporero llegando desde Argentina. Y todos esos factores confluyen antes del partido contra el Atlético de Madrid, en el que Carlos Corberán tendrá que tomar dos decisiones importantes, en el eje de la zaga y el lateral diestro, que afectan de manera directa a varias piezas.

En primer lugar la irrupción de Pepelu como central en los últimos dos partidos ha sido realmente positiva. El jugador de Denia ha rendido a un nivel muy alto no solamente en la salida de pelota, lo que era evidente que el Valencia CF ganaría retrasando su posición, sino también a nivel defensivo.

Gran nivel de Pepelu

El '18' ha destacado por un buen posicionamiento y siendo agresivo en al disputa, priorizando anticipar a correr hacia atrás, donde puede sufrir más por su naturaleza futbolística. Esta semana ha seguido trabajando en el centro de la defensa y todo apunta a que repetirá mientras que Eray Cömert apura su recuperación y Unai Núñez está en forma de nuevo.

Renzo y Unai, opciones para el lateral

Precisamente el defensor vasco es la pieza que lo puede condicionar todo. Es una alternativa al eje de la zaga, pero también al lateral derecho, en la que se juega el puesto con un Renzo Saravia que ha dejado buenas sensaciones en sus primeras apariciones. Físicamente por debajo del vasco, pero demostrando pericia a la hora de anticipar, colocar el cuerpo en los duelos y sacar el balón jugado.

Renzo Sarabia content pel debut / Valencia CF

El perfil de equipo que es el Atlético, no obstante, coloca a Núñez en la 'pole' por recuperar su puesto debido a su carácter defensivo y versátil para que el equipo proyecte por los carriles a Luis Rioja y José Luis Gayà, que fue de los mejores frente al Girona.