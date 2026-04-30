Guido-Simeone, el matrimonio perfecto que no se dio hasta en tres mercados

El ahora futbolista del Valencia CF Guido Rodríguez es un viejo objeto de deseo del Atlético de Madrid y de su compatriota el Cholo Simeone. A pesar de que el 'matrimonio' entre el jugador y el club rojiblanco parecía perfecto, el fútbol nunca quiso que sus caminos se encontraran. Y eso que el nombre del argentino estuvo sobre la mesa en varios mercados de fichajes.

La última vez que Guido sonó para el club colchonero fue en el verano de 2024 cuando el argentino acababa contrato con el Real Betis. El Atlético entró en escenar después de que el Barcelona descartara su incorporación. El equipo azulgrana, todavía con Xavi Hernández en el banquillo, llegó a tener atado el fichaje 'low cost' de Guido (como sustituto de Oriol Romeu) con una opción preferencial hasta el 31 de mayo que finalmente no la ejecutó. Fue ahí cuando el Atlético entró en escena.

Con Javi Guerra de por medio

El club rojiblanco valoró el fichaje del argentino para competir con los Koke, De Paul y compañía en el centro del campo, sin embargo la dirección deportiva y el Cholo preferían un perfil más joven. Finalmente, el elegido fue el internacional inglés Conor Gallagher de 24 años procedente del Chelsea después de unas negociones interminables que provocaron que Javi Guerra entrara en escena. El club rojiblanco, ante la indecisión del ingles, llegó a pactar el traspaso por 25+5 millones de euros del jugador del Valencia.

Guido estuvo en el punto de mira del Atlético dos veces más antes. La primera en 2022 cuando el Cholo pidió un centrocampista de contención. Las altas pretensiones económicas del Betis (pedía más de 30 millones de euros) lo impidieron.

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El Atlético también intentó a la baja el fichaje de Guido a finales de 2023 para el mercado de invierno, consciente de que seis meses después quedaba libre, pero finalmente no hubo acuerdo. Este sábado se reencontrarán en Mestalla de nuevo como rivales. Esta vez sin opción de una cuarta intenteona y con Guido defendiendo el escudo del Valencia.