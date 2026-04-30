MVP Liam Videla, el 'Yarek' que viene en el Valencia CF
El joven central, mejor jugador de la Premier League U13 International, ha sido citado para la selección española sub-14
El central del Valencia CF Liam Videla está citado por la Selección Española Sub-14 del 5 al 9 de mayo para disputar el Torneo de El Albir. La Academia del Valencia CF está representada en la convocatoria de Rojita disputará el reconocido Torneo de El Albir. En este, jugarán ante Turquía, Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos.
El defensor del Infantil A, generación 2012 y natural de Rafelbunyol , es uno de los 24 jugadores que ha convocado David García Cubillo. Llegó a Paterna procedente de la cantera del Levante y destaca por sus conceptos defensivos sobresalientes: contundente, rápido en la antipación y fuerte en el juego aéreo y los duelos. También por su capacidad también para marcar goles.
PARTIDOS
- 05.05 17:00 España - Turquía
- 07.05 11:00 España - Irlanda del Norte
- 09.05 11:00 España - Emiratos Árabes Unidos
MVP del Premier League U13 International y la Aragon Cup
El Valencia CF Infantil A se proclamó hace diez días campeón de la Premier League U13 International Tournament, torneo internacional que ha organizado la Premier League con presencia de clubes de Inglaterra, Alemania, Países Bajos y España entre otros. El infantil valencianista se impuso con autoridad en un torneo en el que ha finalizado invicto superando con claridad a todos sus rivales, siendo además Liam Videla designado como mejor jugador del torneo. También recibió el MVP como mejor jugador en la Aragon Cup en diciembre de 2025.
Cantera de internacionales
En la actual temporada 25.26 ya son 30 l@s jugador@s del Valencia CF que han sido llamados con las categorías inferiores de sus respectivas selecciones de América, África y Europa.
Masculino
- España Sub-14: Liam Videla, Omar Galiana, Jorge Calomarde
- España Sub-15: Ricar Pérez, Alfonso Calderón y Yulian Mosquera
- España Sub-16: Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelda y Manu García
- Marruecos Sub-16: Anas El Magouri
- Canadá Sub-16: Santi del Río Piñeiro
- España Sub-17: Iker Herrera, Hugo Giner y Marc Martínez
- Marruecos Sub-17: Ismail El Aoud
- Chipre Sub-17: Andreas Pieri
- España Sub-18: Jaume Durà y Pablo Mollá
- Marruecos Sub-18: Ismail El Aoud
- España Sub-19: Carlos Alós y Rubén Muñoz de Morales
- Ucrania Sub-19: Yaroslav Boyko
- Lituania Sub-19: Dominykas Taucas
- Rumanía Sub-19: Alin Gera
- España Sub-20: Vicent Abril y Raúl Jiménez
- Argentina Sub-20: Alain Gómez
- España Sub-21: Vicent Abril
Femenino:
- España Sub-17: Irene Soler
- Hungría Sub-17: Olivia Pethe
- Lituania Sub-17: Paulina Mockute
- Hungría Sub-19: Olivia Pethe
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