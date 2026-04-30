MVP Liam Videla, el 'Yarek' que viene en el Valencia CF

El central del Valencia CF Liam Videla está citado por la Selección Española Sub-14 del 5 al 9 de mayo para disputar el Torneo de El Albir. La Academia del Valencia CF está representada en la convocatoria de Rojita disputará el reconocido Torneo de El Albir. En este, jugarán ante Turquía, Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos.

El defensor del Infantil A, generación 2012 y natural de Rafelbunyol , es uno de los 24 jugadores que ha convocado David García Cubillo. Llegó a Paterna procedente de la cantera del Levante y destaca por sus conceptos defensivos sobresalientes: contundente, rápido en la antipación y fuerte en el juego aéreo y los duelos. También por su capacidad también para marcar goles.

PARTIDOS

05.05 17:00 España - Turquía

07.05 11:00 España - Irlanda del Norte

09.05 11:00 España - Emiratos Árabes Unidos

MVP del Premier League U13 International y la Aragon Cup

El Valencia CF Infantil A se proclamó hace diez días campeón de la Premier League U13 International Tournament, torneo internacional que ha organizado la Premier League con presencia de clubes de Inglaterra, Alemania, Países Bajos y España entre otros. El infantil valencianista se impuso con autoridad en un torneo en el que ha finalizado invicto superando con claridad a todos sus rivales, siendo además Liam Videla designado como mejor jugador del torneo. También recibió el MVP como mejor jugador en la Aragon Cup en diciembre de 2025.

Liam Videla / VCF

Cantera de internacionales

En la actual temporada 25.26 ya son 30 l@s jugador@s del Valencia CF que han sido llamados con las categorías inferiores de sus respectivas selecciones de América, África y Europa.

Masculino

España Sub-14: Liam Videla, Omar Galiana, Jorge Calomarde

España Sub-15: Ricar Pérez, Alfonso Calderón y Yulian Mosquera

España Sub-16: Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelda y Manu García

Marruecos Sub-16: Anas El Magouri

Canadá Sub-16: Santi del Río Piñeiro

España Sub-17: Iker Herrera, Hugo Giner y Marc Martínez

Marruecos Sub-17: Ismail El Aoud

Chipre Sub-17: Andreas Pieri

España Sub-18: Jaume Durà y Pablo Mollá

Marruecos Sub-18: Ismail El Aoud

España Sub-19: Carlos Alós y Rubén Muñoz de Morales

Ucrania Sub-19: Yaroslav Boyko

Lituania Sub-19: Dominykas Taucas

Rumanía Sub-19: Alin Gera

España Sub-20: Vicent Abril y Raúl Jiménez

Argentina Sub-20: Alain Gómez

España Sub-21: Vicent Abril

Femenino:

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