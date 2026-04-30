El once 'B' que prepara Simeone para el Valencia CF-Atlético de LaLiga en Mestalla

El Cholo Simeone prepara un once B para afrontar el partido de LaLiga entre el Valencia CF y el Atlético de Madrid que tendrá lugar este sábado (16:15) en Mestalla. El técnico rojiblanco presentará un equipo plagado de suplentes para proteger a sus titulares de cara a la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Arsenal. El argentino, con el empate a uno del Metropolitano, está obligado a guardarse a toda su artilleria pesada para el Emirates Stadium.

Teniendo en cuenta las bajas y las precauciones de la Liga de Campeones, Simeone apostará por una alineación titular repleta de suplentes y canteranos. Muso apunta a la portería después de la titularidad de Oblack en el primer partido. Marc Pubill y David Kancko también tendrán descanso en el centro de la zaga. Lenglet y Le Normand apuntan a la pareja de centrales. Lo mismo sucede en los laterales. Marcos Llorente y Matteo Ruggeri cederán su sitio a dos canteranos: Javier Bonar en la derecha y Julio Díaz en la izquierda como contra el Elche CF en el Martínez Valero.

Más cambios en la sala de máquina. El doble pivote podría ser el formado por Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Con Nico González también lesionado, las bandas apuntan a Nahuel Molina y Thiago Almada. Arriba, Álex Baena hará las funciones de media punta y el canterano Rayane Belaid tiene todas las papeletas para ser la referencia en ataque.

Protección máxima

La prioridad pasa por la Champions. Simeone no arriesgará con sus titulares de la Champions y menos con los tres futbolistas que acabaron el partido con molestias: Julián Álvarez, Sorloth y Giuliano. Las pruebas realizadas a Julián este jueves descartaron una lesión seria y permiten pensar en su participación en la vuelta de las semis frente al Arsenal, previstas para el próximo martes en el Emirates Stadium. Según informó 'COPE', la Araña sufriría solo una pequeña distensión, pero podrá viajar a Londres.

Bajas seguras

Misma situación se vive con Sorloth y Giuliano, a quienes el Cholo espera al 100% si no existe contratiempo o recaída de aquí al martes, teniendo en cuenta que Pablo Barrios, Giménez y Nico González causarán baja.

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JM López

Corberán no se fía

"Uno siempre tiene que pensar en sí mismo. Espero a cualquier rival siempre en su mejor versión, siempre preparo así los partidos. Vi el partido de ayer, el del Elche, Sevilla… Me gusta conocer sus comportamientos, sus jugadores… Espero un partido muy competido entre dos de los clubes más importantes e históricos del fútbol español. No (espero un Atlético relajado). Siempre espero la mejor versión de un equipo cuando lo vamos a enfrentar. Vienen de una victoria en LALIGA. El día del Sevilla me gustó pese al resultado. Vi un equipo jugando con atrevimiento y soltura ofensiva. El día del Elche CF el penalti y expulsión condicionó el partido. En Mestalla el Valencia CF solo ha ganado al Atlético una ocasión en los últimos diez años", afirmaba el técnico del Valencia.