El precedente Champions que preocupa al Valencia CF contra el Atlético de Madrid

El Valencia CF se enfrenta este sábado al Atlético de Madrid en una semana extraña en el conjunto rojiblanco porque, siendo honestos, si pudiera no viajar a Mestalla no lo haría para pensar directamente en el duelo del próximo martes contra el Arsenal de vuelta de las semifinales de Champions League. Curiosamente hace doce años el Atlético estaba en el mismo contexto y también tenía que viajar a Inglaterra. Incluso a la misma ciudad: Londres. Eso sí, en 2014 fue ante el Chelsea y en esta contra el Arsenal, aunque en ambos casos lo hará tras jugar la ida en casa y que el resultado fuera de empate (0-0 entonces y 1-1 ahora). Y curiosamente en medio de ese duelo aparecía Mestalla para el cuadro rojiblanco.

El once de 2014 y el de ahora

El duelo contra el Valencia fue muy distinto al que afronta ahora mismo el Atlético de Madrid. Es cierto que el cuadro rojiblanco tenía el duelo liguero contra el Valencia, pero el contexto era opuesto. Ahora mismo LaLiga está decidida para los de Simeone, que ya era entrenador del Atlético de Madrid por aquel entonces, pero en 2014 el cuadro atlético estaba jugándose LaLiga con el FC Barcelona. De hecho tuvo que esperar a la última jornada para ser campeón en el Camp Nou.

El once de hecho es un once de plenas garantías y el más competitivo. Courtois en portería, Juanfran lateral derecho, Filipe Luis izquierdo, Godín y Miranda centrales, Thiago-Gabi en el doble pivote, Koke por delante, Raúl García en una mezcla de ir por derecha y aterrizar en el área en segunda jugada, David Villa desde la izquierda hacia zona interior y Diego Costa arriba. Un once de garantías que demostraba la importancia del partido.

Diego Costa y Villa formarán la delantera rojiblanca en el Camp Nou. / Reuters

Doce años después, el Atlético presentará un once completamente distinto. Suplentes, canteranos y futbolistas menos habituales como ha demostrado el Cholo en los últimos encuentros. Además tiene jugadores con molestias como Sorloth, Julián Álvarez y Giuliano, además de lesionados como es el caso de Nico González, entre otros.

¿Qué sucedió en Mestalla? Las semifinales de Mbia entre medias

El Valencia CF saltó al campo con Guaita, Joao Pereira, Costa, Mathieu, Gayà (todavía con el dorsal 31 y Pizzi en el banquillo), Parejo, Fuego, Barragán, Fuego, Piatti, Jonas y Paco Alcácer. El resultado entonces fue negativo para un Valencia CF que curiosamente también tenía un encuentro muy importante entre semana y es que el Atlético de Madrid no era el único que se estaba jugando mucho en Europa. Los rojiblancos viajaban a Londres, pero el Valencia recibía al Sevilla unos días más tarde en una de las jornadas más tristes de las últimas décadas en Mestalla: el gol de Mbia.

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Un solitario tanto de Raúl García sirvió para que el cuadro rojiblanco se llevara los tres puntos de Mestalla y dejara sin premio a un Valencia que por su parte tenía la mente puesta en la Europa League.