Problemas en la delantera para Corberán
Lucas Beltrán no se ha ejercitado junto a sus compañeros este jueves, a dos días del importante duelo de Mestalla ante el Atlético de Madrid
El Valencia CF tiene al Atlético de Madrid en el punto de mira. Con 39 puntos y la necesidad de consolidar cuanto antes la salvación matemática, los de Corberán reciben en Mestalla a unos madrileños que están más pendientes de las semifinales de la Champions que de LaLiga. No hay más que ver que los de Simeone han perdido cuatro de los últimos cinco encuentros ligueros, si bien fueron capaces de vencer al Athletic Club en la última cita en casa.
Las bajas han sido una constante durante toda la temporada, pero este jueves se han producido algunas novedades. Luis Rioja, que se perdió la última sesión de grupo, volvió el miércoles con sus compañeros. Eray Cömert también sigue trabajando junto al resto, aunque no llegará es segura su próxima convocatoria. El que no ha podido ejercitarse junto al resto de la plantilla es el delantero argentino Lucas Beltrán, según El Chiringuito, ya que arrastra unas molestias y se mantendrá como duda hasta última hora de cara al choque del sábado ante el Atlético.
En caso de no llegar a tiempo se abren varios frentes para Corberán, más allá de los que mantiene en la defensa. Y es que podrían juntarse Hugo Duro con Sadiq o bien reforzar el centro del campo con el regreso al once de Ugrinic. También cabe la posibilidad de que sea Almeida quien pueda entrar de inicio como enganche.
¿Pepelu seguirá como central?
Todavía quedan algunas sesiones de entrenamiento y todo puede pasar, pero todo apunta a que Pepelu se mantendrá como central junto a Tárrega, aunque Unai Núñez ya está perfectamente recuperado. El vasco, de hecho, podría regresar a la titularidad como lateral derecho.
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