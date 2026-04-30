Más problemas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado

El Atlético de Madrid vuelve a mirar a su enfermería con preocupación. A apenas unos días del duelo liguero ante el Valencia CF, el conjunto de Diego Pablo Simeone atraviesa uno de los momentos físicos más delicados de la temporada. La semifinal de la Champions League frente al Arsenal FC no solo dejó un empate con polémica (1-1), sino también nuevas bajas que agravan una situación ya crítica. Los madrileños visitan este sábado Mestalla en un duelo al que no le dan prácticamente importancia y es que el preparado argentino tiene claro que, mientras esté vivo en Europa, los partidos de LaLiga están en un segundo plano. Prueba de ello, las cuatro derrotas en cinco partidos de un Atlético que realiza más rotaciones de las necesarias. Hay que proteger el físico de los jugadores más importantes para que se centren en la eliminatoria contra el Arsenal y es que el martes que viene visitan Inglaterra.

Julián Álvarez y Giuliano Simeone encienden todas las alarmas

La última hora llega desde el Metropolitano en forma de malas noticias. Julián Álvarez y Giuliano Simeone tuvieron que abandonar el terreno de juego por problemas físicos en el choque europeo de este miércoles.

El delantero argentino, que incluso marcó desde el punto de penalti, sufrió un fuerte golpe que le provocó molestias en rodilla y tobillo, obligándole a pedir el cambio tras intentar continuar. Por su parte, Giuliano ya venía arrastrando problemas durante la primera mitad y fue sustituido al descanso.

Julián Álvarez celebra un gol / EFE

Ambos casos están pendientes de evolución, pero en el cuerpo técnico reina la inquietud: el margen de recuperación es mínimo y su presencia ante el Valencia está seriamente comprometida. Está previsto que, independientemente del parte médico, ninguno de los dos viajará a Valencia para medirse con los de Carlos Corberán.

Una enfermería que no deja de crecer

El problema no es solo lo ocurrido en Champions. Simeone lleva semanas lidiando con una plaga de lesiones que afecta a piezas clave del equipo. Y eso que intenta no explotar a sus jugadores más importantes en las últimas semanas al hacer rotaciones masivas y tirar principalmente de suplentes y jugadores del filial para completar las alineaciones. Estos son otros de los lesionados

Pablo Barrios: el centrocampista sufrió una nueva lesión muscular en el muslo izquierdo, la tercera en apenas dos meses, y está descartado a corto plazo.

el centrocampista sufrió una nueva lesión muscular en el muslo izquierdo, la tercera en apenas dos meses, y está descartado a corto plazo. Nico González: también permanece en la enfermería y no pudo estar ante el Arsenal, siendo baja confirmada en los últimos compromisos.

también permanece en la enfermería y no pudo estar ante el Arsenal, siendo baja confirmada en los últimos compromisos. José María Giménez: el central uruguayo continúa fuera por lesión, debilitando una defensa que ya venía mostrando grietas.

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Giuliano Simeone, celebrando un gol / Europa Press

A estas ausencias se suman las dudas con los dos atacantes argentinos, lo que deja a Simeone con un panorama muy limitado tanto en la medular como en ataque. El sábado saldremos de dudas, cuando conozcamos el la disposición del técnico con el once inicial. ¿Aprovechará el Valencia CF las crecientes debilidades del rival para intentar sellar la permanencia?