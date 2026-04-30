Tres jugadores del Valencia CF en el Valencia Basket - Panathinaikos de la Euroliga

Representación del Valencia CF en el Roig Arena para presenciar el partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y Panathinaikos. Hugo Duro, Thierry Rendall y Mouctar Diakhaby han acudido al pabellón taronja para ver el segundo encuentro de la serie.

El segundo asalto ha empezado. El Valencia Basket afronta este jueves 30 de abril uno de los partidos más importantes de su historia. Los taronja se miden de nuevo en el Roig Arena a Panathinaikos en el segundo partido de los playoff de cuartos de Final de la Euroliga. Tras caer por tan sólo un punto en el primer partido disputado el martes (67-68), tan sólo 48 horas después, los taronja vuelven a enfrentase a los griegos con mucho en juego.

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Factor cancha

El Valencia Basket tratará de ganar para equilibrar a 1 victoria la eliminatoria que se dirime al mejor de cinco partidos y que tras supaso por València se trasladará la semana que viene a Atenas. Los taronja, tras caer en el primer partido cedían el factor cancha y ahora es el Panathinaikos el que juega con ventaja. Una nueva derrota obligaría a los de Pedro Martínez a una gesta heroica para meterse en la Final Four ya que tendrían que ganar el cuarto y quinto partidos en Atenas y rematar la clasificación en un quinto partido que se celebraría también en València.