El Valencia cierra la Liga en casa con tres rivales a los que no ha ganado nunca Corberán
Son siete los equipos de LaLiga a los que el técnico nunca ha podido doblegar, tres de ellos en riesgo de descenso actualmente
EFE
El Valencia cerrará la Liga en Mestalla con tres rivales a los que no ha ganado aún con el técnico Carlos Corberán en su banquillo, como son el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y el Barcelona. El equipo recibirá este sábado al Atlético en Mestalla, en la jornada 36 será el Rayo Vallecano el que visite su feudo y en la última de la Liga se enfrentará al Barcelona.
Corberán, que se estrenó en el banquillo valencianista en enero de 2025, ha disputado desde entonces 54 partidos de Liga con un balance de 19 victorias, 16 empates y 19 derrotas. Entre esos 19 triunfos cosechados no aparece ninguna victoria ni contra el Barcelona y Atlético, frente a los que ha cosechado dos derrotas en ambos casos, ni contra el Rayo ante el que ha firmado sendos empates.
Solo el equipo Atlético ha visitado Mestalla en Liga en este tiempo, fue el curso pasado y se impuso por un contundente 0-3. La otra derrota frente al Atlético fue más ajustada (2-1) en el Metropolitano en la primera vuelta de la actual campaña.
Por su parte, el Barcelona le ha endosado un parcial de 13-1 en los dos duelos disputados en territorio azulgrana: 7-1 la temporada pasada y 6-0 este curso. Además se midieron en la 24-25 en la Copa y el Barça pasó a semifinales tras imponerse por 0-5 en Mestalla.
Otros cuatro imbatidos por Corberán
Los enfrentamientos ante el Rayo se han saldado con idéntico marcador (1-1) en Vallecas. Además de estos tres rivales tampoco ha sido capaz de imponerse a otros cuatro equipos como son el Villarreal, Betis, Oviedo y Elche.
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