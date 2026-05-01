La agridulce relación entre Javi Guerra y el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es un club que ha marcado los primeros años de la carrera de Javi Guerra. El futbolista de Gilet jugó contra los colchoneros uno de sus grandes partidos como profesional a las órdenes de Rubén Baraja y llegó a estar 'fichado' por los del Cholo Simeone, pero su traspaso se cayó.

El talento del jugador está fuera de toda duda y, de hecho, fue contra el Atlético el partido en el que plantó la bandera. El valenciano fue el mejor jugador en la victoria por 3-0 a los rojiblancos hace dos temporadas con una exhibición de conducciones, regates y un gol desde fuera del área que hizo que Mestalla se viniera abajo.

El centrocampista del Valencia Javi Guerra (i) disputa un balón con el centrocampista del Girona Iván Martín (d) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar. (VALENCIA) (GIRONA) / Ana Escobar / EFE

Fuerte irrupción

Aquel día acabó de presentarse en el fútbol profesional y aunque la irregularidad ha sido la otra característica que le ha perseguido desde entonces, se metió de lleno en la retina de los responsables del Atlético de Madrid, que fueron a por él a final de temporada.

El Valencia CF accedió a venderlo y cerró un acuerdo cercano a los 25 millones de euros con los atléticos. La operación estaba tan cerca de cristalizar que el conjunto de Mestalla le liberó de los entrenamientos para viajar a Madrid a firmar.

El Atlético lo rompió

El Atlético, no obstante, se inclinó por el fichaje del inglés Conor Gallagher y paró el traspado, haciendo regresar a Guerra al conjunto de Mestalla, que se quedó sin hacer la venta.

Este sábado Guerra se enfrenta a ese agridulce pasado, al momento en que marcó ese golazo y a la desagradable vivencia de que viajar a firmar por un equipo y que la operación, ya pública, se rompa.