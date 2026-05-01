Alineaciones probables del Valencia CF - Atlético de Madrid
Los de Corberán buscan una victoria con la que prácticamente asegurarse la permanencia
El Valencia CF busca este sábado una victoria en Mestalla que prácticamente conlleve la permanencia (no matemática). El rival es un Atlético de Madrid más pendiente del partido de Champions que les mide al Arsenal el martes y las rotaciones que Simeone viene haciendo desde hace varias jornadas serán todavía más extremas ante los de Corberán.
Con muchos de sus jugadores habitualmente titulares lesionados o entre algodones, el preparador argentino volverá a tirar del filial para completar un once competitivo ante un Valencia CF que deberá tratar de pescar en río revuelto.
En el Valencia CF tampoco está la enfermería como para tirar cohetes, ya que a lo largo de la temporada han sido muchos los jugadores que han tenido lesiones graves. Copete, Diakhaby, Foulquier o Thierry no volverán a jugar esta temporada. Agirrezabala está quemando etapas, pero al igual que Cömert, no jugarán contra los colchoneros. Beltrán, entre algodones.
Alineaciones probables del Valencia CF - Atlético de Madrid
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Pepelu, Tárrega, Unai Núñez; Guido, Guerra, Ugrinic, Rioja, Ramazani; y Sadiq.
Atlético de Madrid: Oblak; Díaz, Lenglet, Le Normand, Boñar; Vargas, Johnny, Mendoza, Almada, Baena; y Sorloth.
- Directo | Valencia Basket - Panathinaikos BC: ¡Partido a la prórroga!
- Más bajas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado
- El once 'B' que prepara Simeone para el Valencia CF-Atlético de LaLiga en Mestalla
- Carlos Corberán sobre el mercado del Valencia CF: 'No he hablado con De Haas ni Aliou Dieng
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- ¿Cuántos puntos necesita el Valencia CF para salvarse?
- Final: Valencia Basket se lleva una buena renta para el Roig Arena
- Problemas en la delantera para Corberán