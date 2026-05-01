El Valencia CF busca este sábado una victoria en Mestalla que prácticamente conlleve la permanencia (no matemática). El rival es un Atlético de Madrid más pendiente del partido de Champions que les mide al Arsenal el martes y las rotaciones que Simeone viene haciendo desde hace varias jornadas serán todavía más extremas ante los de Corberán.

Con muchos de sus jugadores habitualmente titulares lesionados o entre algodones, el preparador argentino volverá a tirar del filial para completar un once competitivo ante un Valencia CF que deberá tratar de pescar en río revuelto.

En el Valencia CF tampoco está la enfermería como para tirar cohetes, ya que a lo largo de la temporada han sido muchos los jugadores que han tenido lesiones graves. Copete, Diakhaby, Foulquier o Thierry no volverán a jugar esta temporada. Agirrezabala está quemando etapas, pero al igual que Cömert, no jugarán contra los colchoneros. Beltrán, entre algodones.

Corberán en la banda de Son Moix durante el Mallorca - Valencia / EFE

Alineaciones probables del Valencia CF - Atlético de Madrid

Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Pepelu, Tárrega, Unai Núñez; Guido, Guerra, Ugrinic, Rioja, Ramazani; y Sadiq.

Noticias relacionadas

Atlético de Madrid: Oblak; Díaz, Lenglet, Le Normand, Boñar; Vargas, Johnny, Mendoza, Almada, Baena; y Sorloth.