Baja confirmada para el Valencia CF - Atlético de Madrid
Lucas Beltrán no ha podido entrenar a causa de sus molestias en la rodilla y Carlos Corberán tendrá que decidir entre la doble punta o poblar más el centro del campo
El Valencia CF enfocaba el entrenamiento de este viernes, último antes de medirse al Atlético de Madrid, como un test para ver el estado de la rodilla de Lucas Beltrán de cara a convocarlo para el encuentro del sábado, pero el argentino no ha pasado la prueba.
En la rueda de prensa previa al enucentro, Carlos Corberán reveló que se trataba de unas molestias en esa articulación, que ya le dio problemas hace unas jornadas y le tuvo fuera del equipo.
La opción de los dos puntas
Beltrán no estará contra el Atlético de Madrid y se abren ahora distintos escenarios. Uno de ellos, bastante improbable porque nunca lo ha probado de inicio el entrenador, es el de juntar a Hugo Duro y Umar Sadiq en la doble punta.
Un centrocampista más
El más probable es el de poblar más el centro y del campo y ahí el trivote formado por Guido Rodríguez, Filip Ugrinic y Javi Guerra gana enteros, aunque también estña la opción de dar entrada a André Almeida o un extremo y poner a Ramazani por detrás del punta.
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