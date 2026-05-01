Confirmado: estas son las ocho bajas del Atlético de Madrid en Mestalla
El Cholo tendrá que lidiar con casi una decena de ausencias y tirar de la cantera: se lleva a nueve futbolistas del filial a Mestalla
El Valencia tiene una oportunidad de grandes dimensiones para certificar la permanencia y no complicarse la vida en los últimos partidos que restan de competición. Los de Carlos Corberán afrontan el encuentro en Mestalla frente a un Atlético de Madrid que, por difícil que se antoje de primeras, aterriza mermado por las bajas. Las semifinales de Champions contra el Arsenal dejaron un parte de guerra del que se quieren recuperar y el Cholo Simeone prioriza recuperar efectivos en vez de sacar todas sus armas en Mestalla. De hecho, el técnico argentino no contará con varios jugadores titulares.
Si no podía contar de antemano con Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, José María Giménez, Pablo Barrios y Nico González, Marcos Llorente y David Hancko no se subieron tampoco al autobús rumbo a València tras ejercitarse a menor ritmo en la última sesión de entrenamiento. El central se recupera poco a poco de un esguince de tobillo, mientras el lateral acabó muy fatigado contra el Arsenal. Sin embargo, el Cholo Simeone espera tenerlos disponibles para la vuelta en el Emirates Stadium. De esta manera, el Atlético de Madrid se ha visto ‘obligado’ a tirar de efectivos procedentes del filial: 9 irán convocados al partido contra el Valencia.
La lista del Atlético de Madrid
Por lo tanto, la lista está formada por: Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet y Robin Le Normand; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Obed Vargas, Alex Baena y Thiago Almada; y los delanteros Antoine Griezmann y Ademola Lookman. Para completar la lista, Simeone ha llamado a nueve jugadores del filial de Primera Federación: el portero Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, los centrales Dani Martínez y Aleksa Puric, el medio centro Javi Morcillo, los extremos Rayane Belaid e Iker Luque y el delantero Miguel Cubo.
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