"Corberán tiene que entrenar varios escenarios", el aviso de un exjugador de Valencia CF y Atlético de Madrid

El Valencia CF se mide al Atlético de Madrid en un partido 'trampa' si los de Carlos Corberán salen relajados. El conjunto colchonero tiene en el horizonte las semifinales de la UEFA Champions League, competición a la que da prioridad máxima porque, además, no se juega nada en LaLiga.

En este escenario, el Cholo Simeone apostará por un once plagado de jugadores no habituales, pero es una incógnita total saber cuáles serán los elegidos. En este sentido el uruguayo Gonzalo de los Santos, exjugador de ambos equipos, lanzaba un aviso a Carlos Corberán en À Punt: "El entrenador y los jugadores no saben qué equipo va a poner Simeone, tiene un plantel muy amplio, pero también bajas por lesión y va a dar descanso a jugadores que jugarán la semana que viene. Eso puede implicar cambio de sistema, cambio de estrategia... Y Corberán tendrá que entrenar varios escenarios y estrategias porque no sabe lo que se va a encontrar".

Rotaciones aseguradas

Y es que el entrenador argentino viene dando estas últimas semanas oportunidades a los mejores talentos de la cantera atlética y a jugadores que han costado mucho dinero, pero que todavía no han tenido una adaptación total al conjunto rojiblanco.

Dela pugna con Thiago Almada / LaLiga

Incertidumbre = peligro

El peligro está ahí y el Valencia no se puede permitir relajarse pensando en que el Atlético será más débil porque sobre el papel sigue teniendo muchos argumentos para llevarse el encuentro.