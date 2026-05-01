Horario y dónde ver el Valencia CF-Atlético de Madrid

El Valencia CF se mide este sábado 2 de mayo al Atlético de Madrid en Mestalla, partido correspondiente de la Jornada 34 de LaLiga. Un partido en el que el conjunto de Carlos Corberán buscará sumar una nueva victoria que le permita dejar prácticamente certificada la permanencia. Ahora mismo, tienen una ventaja de cinco puntos sobre el descenso y un nuevo triunfo podría ser clave para lograr el objetivo. Regresa Cömert después de su lesión pero no estará Lucas Beltrán.

El rival es un Atlético de Madrid más pendiente del partido de Champions que les mide al Arsenal el martes y las rotaciones que Simeone viene haciendo desde hace varias jornadas, además de las bajas que arrastra, marcan la actualidad del conjunto madrileño en su visita a València. A falta de 15 puntos por disputarse, el Atlético tiene una ventaja de 10 puntos sobre el Betis, quinto clasificado.

Los jugadores del Atlético de Madrid durante el entrenamiento previo al partido de ida de semifinales de Champions League que el equipo disputa ante el Arsenal este miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano. / SERGIO PEREZ / EFE

La victoria frente al Girona le hizo dar un paso gigantesco hacia la permanencia en un momento en el que la zona baja de la clasificación vive momentos dramáticos por la gran cantidad de equipos que luchan por eludir el descenso a Segunda División. Con el triunfo, los valencianistas alcanzaron los 39 puntos en la tabla. Los tres puntos en Mestalla no certifican nada de forma matemática pero sí que podrían ser decisivos, aunque también dependiendo de los resultados del resto de equipos implicados.

Horario y dónde ver el partido

El partido entre Valencia CF y Atlético de Madrid se jugará este sábado 2 de mayo a las 16:15 horas en Mestalla y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir los comentarios en directo del partido a través de la web de Superdeporte.es