Novedades en el Atlético de Madrid antes de viajar a València

El último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de viajar a València para enfrenarse al Valencia CF en Mestalla sigue marcado por las ausencias. No solo por descanso, ni pensando en el Arsenal, sino ya incluso por problemas físicos. Simeone tiene a varios jugadores tocados que pueden quedarse fuera de la convocatoria. Y a uno que está más cerca de volver: Giménez.

El uruguayo puso la nota positiva del entrenamiento de este viernes, el jugador hizo parte del entrenamiento con el grupo, dentro de la incorporación progresiva que hay preparada para su vuelta aunque no para el partido ante los de Carlos Corberán.

Bajas confirmadas

Del resto, Julián Alvarez, Giuliano y Sorloth, que pasaron pruebas médicas el jueves, siguen al margen con tratamiento para llegar al partido del martes en Londres. Llorente también se ejercitó al margen para dosificar y Hancko se salió del grupo tras el primer tramo de la sesión por lo mismo. Los más titulares, tratados con mimo para llegar a tope al Emirates.

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Simeone, en un entrenamiento. / EFE

Simeone prepara una convocatoria en la que varios futbolistas habituales se quedarán fuera, pues además de los tocados están de baja Nico Gonzalez y Barrios. El Madrileño, que juega el domingo a las 12:00, en Torremolinos, completará la convocatoria e incluso el once, con Boñar, Julio Díaz y quizá alguno más.