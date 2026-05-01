El Valencia CF ya se concentra para un partido que puede ser trascendental por la permanencia. Los de Carlos Corberán se miden al Atlético de Madrid en Mestalla con la baja de última hora de Lucas Beltrán y la presencia de tres jugadores de la cantera.

Los valencianistas, que no podrán contar por lesión con el argentino, han añadido a Lucas Núñez a la cita además de a los dos canteranos habituales: Rubén Iranzo y Vicent Abril.

El gran nivel de Lucas Núñez

Núñez ha acabado la temporada a un nivel superlativo a las órdenes de Óscar Sánchez, esta temporada debutó en Cpa del Rey y fue una de las sencCömertsaciones de la pretemporada, pero no ha recibido todavía el premio liguero.

Entra Eray Cömert

Después de incorporarse progresivamente al grupo esta semana, el central suizo ha ingresado en la lista del equipo para el choque contra el Atlético de Madrid, pero en principio esperará en el banquillo, ya que Pepelu apunta al once.

JM López

Las dudas en la delantera

La baja de Beltrán obliga a reformular el planteamiento. Una opción poco probable es alinear a Umar Sadiq y Hugo Duro de inicio, ya que todavía no lo han hecho. La otra pasa por poblar más el centro del campo o poner un extremo más con Largie Ramazani por dentro.