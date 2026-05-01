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Novedades en la convocatoria del Valencia CF para recibir al Atlético de Madrid

Después de la baja de Lucas Beltrán se añade a la citación un Lucas Núñez a gran nivel y Eray Cömert, que se ha recuperado a tiempo de su lesión

Carlos Corberán en la previa del partido sobre lo que se juega el Valencia CF

Carlos Corberán en la previa del partido sobre lo que se juega el Valencia CF

JM López

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El Valencia CF ya se concentra para un partido que puede ser trascendental por la permanencia. Los de Carlos Corberán se miden al Atlético de Madrid en Mestalla con la baja de última hora de Lucas Beltrán y la presencia de tres jugadores de la cantera.

Los valencianistas, que no podrán contar por lesión con el argentino, han añadido a Lucas Núñez a la cita además de a los dos canteranos habituales: Rubén Iranzo y Vicent Abril.

El gran nivel de Lucas Núñez

Núñez ha acabado la temporada a un nivel superlativo a las órdenes de Óscar Sánchez, esta temporada debutó en Cpa del Rey y fue una de las sencCömertsaciones de la pretemporada, pero no ha recibido todavía el premio liguero.

Entra Eray Cömert

Después de incorporarse progresivamente al grupo esta semana, el central suizo ha ingresado en la lista del equipo para el choque contra el Atlético de Madrid, pero en principio esperará en el banquillo, ya que Pepelu apunta al once.

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Las dudas en la delantera

La baja de Beltrán obliga a reformular el planteamiento. Una opción poco probable es alinear a Umar Sadiq y Hugo Duro de inicio, ya que todavía no lo han hecho. La otra pasa por poblar más el centro del campo o poner un extremo más con Largie Ramazani por dentro.

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