Pepe Claramunt realizará el saque de honor en el Valencia-Atlético en Mestalla

La leyenda del Valencia CF, Pepe Claramunt, realizará este sábado el saque de honor en Mestalla en el encuentro que medirá al conjunto valencianista con el Atlético de Madrid. Este 2026 se ha decretado como 'Any Claramunt' con motivo del 80 aniversario de su nacimiento (10/07/1946). Este encuentro será el 1.500 del Valencia CF en LALIGA en Mestalla.

El de Puçol ha sido, sin duda, uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió durante casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970-71.

Claramunt, en Mestalla. / Valencia CF

A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.

450 partidos y 90 goles... y capitán valenciano de la 'Roja'

Pepe Claramunt está considerado uno de los nombres propios más destacados en la historia del Valencia CF. Capitán, internacional y pieza fundamental en el centro del campo, defendió la camiseta blanquinegra durante doce temporadas, rozando los 450 partidos oficiales y firmando 90 goles. En ese periodo conquistó la Copa de 1967 y fue protagonista en la histórica Liga 1970/71, uno de los hitos más celebrados por la afición valencianista.

Noticias relacionadas

En el plano internacional, su irrupción fue igualmente destacada. Debutó con 22 años en la selección española absoluta y llegó a convertirse en el primer capitán valenciano de ‘La Roja’. A lo largo de su trayectoria con el combinado nacional disputó 23 partidos internacionales y anotó cuatro goles.