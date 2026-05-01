El dato que hace creer en la salvación de Valencia, Elche y... Levante

LaLiga avanza con la mitad de equipos, ni uno más ni uno menos, con menos de 40 puntos en el casillero y sin la certeza absoluta de que la próxima temporada continuarán formando parte de la Primera división española. Entre esta decena de clubes en apuros se encuentran tres de los cuatro valencianos presentes en la categoría: Levante UD, Elche CF y Valencia CF. La entidad 'granota', en descenso, a dos puntos del rival que marca la permanencia al inicio de esta jornada 34, el RCD Mallorca, con el que le queda su último enfrentamineto directo, previsto para el domingo 17 de mayo en Orriols. La carrera por mantenerse en la élite se sigue presentando encarnizada, aunque con un importante as en la manga para los equipos de la Comunitat Valenciana.

Mientras tanto, Elche y Valencia, con 38 y 39 puntos, respectivamente, respiran más aliviados en una 'zona Meriton' que al ritmo de puntuación en que se está moviendo esta temporada la competición no es todavía garantía de salvación. A falta de los cinco partidos finales, las 34 y 33 unidades con las que el Sevilla FC y el propio Levante descenderían hoy a LaLiga Hypermotion recuerdan al curso 2010/11, en el que la permanencia tuvo un precio carísimo. Entonces, tras 33 jornadas, Osasuna y Hércules eran decimoctavo y decimonoveno con 35 y 33 puntos, respectivamente. Llegado el final de Liga, el Deportivo de la Coruña bajó a Segunda divisón, pese a alcanzar los 43 puntos. Los herculanos se estancaron, cayendo al abismo con solo 35 unidades, pero los navarros sacaron la cabeza del agujero después de hacerse con 12 de los últimos 15 puntos en liza y terminar con 47. El primero en respirar en Primera fue el Mallorca, con 44 puntos.

2023 recuerda la importancia de los duelos directos

Transcurridos 15 años, solo en la campaña 22/23, cuando el Valencia se libró de caer al pozo en las últimas jornadas, sucedió algo parecido a estas alturas. Hace tres años, Getafe y Espanyol tenían 34 y 31 puntos. El Almería tocó los 41 puntos para quedarse en Primera, y los azulones se salvaron con los mismos que los blanquinegros, 42. En cambio, los 'periquitos' bajaron con 37, junto con Valladolid (40) y Elche (25), tras dejarse cuatro puntos en los dos duelos directos de las dos jornadas finales. De hecho, el empate de Samu Lino en Mestalla en el minuto 93 condenó por anticipado a los del exjugador blanquiazul Luis García,actualmente técnico de la UD Las Palmas.

Por el momento, Levante, Elche y Valencia, los equipos que más suman en los duelos directos entre los clubes con menos de 40 puntos / transfermarkt

Finales de temporada como el de 2023 alertan sobre la máxima importancia de los duelos directos entre los implicados en la pelea. Una carta que los tres equipos valencianos inmersos aún en el objetivo de quedarse en Primera han sabido trabajarse a su favor. La norma de desempate dicta que cuando dos o más equipos igualan a puntos en la clasificación, la posición delantera se decide mediante una 'miniliga' que se conforma con los partidos jugados entre los implicados. Y ahí, Levante, Elche y Valencia tienen ventaja porque, por ahora, marchan líderes.

Esta clasificación entre los diez conjuntos de la segunda imtad de la LaLiga está tan apretado como la original, aunque con los valencianos al mando, poniéndose de manifiesto la escalada de levantinistas y franjiverdes a costa de adversarios directos. Por ejemplo, el triunfo de los de Eder Sarabia en el Carlos Tartiere, días atrás, ha dejado prácticamente sentenciado al Real Oviedo (1-2) con apenas 28 puntos y colista.

Estos son los enfrentamientos directos de los tres equipos valencianos en la pelea por la permanencia:

LEVANTE

Levante - Mallorca 17/05

Espanyol 0 - 0 Levante

Levante 2 - 0 Sevilla

Rayo Vallecano 1 - 1 Levante

Levante 4 - 2 Oviedo

Levante 1 - 1 Girona

Levante 2 - 0 Alavés

Levante 0 - 2 Valencia

Levante 3 - 2 Elche

Levante 1 - 1 Espanyol

Sevilla 0 - 3 Levante

Valencia 1 - 0 Levante

Mallorca 1 - 1 Levante

Levante 0 - 3 Rayo Vallecano

Oviedo 0 - 2 Levante

Girona 0 - 4 Levante

Elche 2 - 0 Levante

Alavés 2 - 1 Levante

Los levantinistas ganan el 'goal average' particular a Sevilla, Oviedo, Girona y Alavés, empatan con Espanyol y pierden con Rayo Vallecano, Valencia y Elche, a la espera de ver cómo lo cierran ante el Mallorca.

VALENCIA

Valencia - Rayo Vallecano 14/05

Valencia 2 -1 Girona

Mallorca 1 - 1 Valencia

Elche 1 - 0 Valencia

Sevilla 0 - 2 Valencia

Oviedo 1 - 0 Valencia

Valencia 3 - 2 Alavés

Levante 0 - 2 Valencia

Valencia 3 - 2 Espanyol

Valencia 1 - 1 Elche 1

Valencia 1 - 1 Mallorca

Valencia 1 - 1 Sevilla

Rayo Vallecano 1 - 1 Valencia

Valencia 1 - Levante 0

Alavés 0 - 0 Valencia

Girona 2 - 1 Valencia

Valencia 1 - 2 Oviedo

Espanyol 2 - 2 Valencia

Los valencianistas ganan el 'goal average' particular a Sevilla, Alavés, Levante y Espanyol, empatan con Girona y Mallorca, y pierden con Elche y Oviedo, a la espera de ver cómo lo cierra con el Rayo.

ELCHE

Girona - Elche 24/05

Elche - Alavés 09/05

Oviedo 1 - Elche 2

Elche 1 - Valencia 0

Rayo Vallecano 1 - 0 Elche

Elche 2 - 1 Mallorca

Elche 2 - Espanyol 2

Levante 3 -2 Elche

Elche 2 - 2 Sevilla

Valencia 1 -1 Elche

Elche 4 - 0 Rayo Vallecano

Mallorca 3 - 1 Elche

Elche 3 - 0 Girona

Espanyol 1 - 0 Elche

Alavés 3 - 1 Elche

Elche 1 - 0 Oviedo

Sevilla 2 - 2 Elche

Elche 2 - 0 Levante

Los ilicitanos ganan el 'goal average' particular a Oviedo, Valencia, Rayo y Levante, empatan con Sevilla y pierden con Mallorca y Espanyol, a la espera de ver cómo lo cierran con Girona y Alavés.

Los duelos directos que restan en las últimas cinco jornadas

Con cinco jornadas todavía por disputarse, estos son los duelos directos entre los conjuntos con menos de 40 puntos en la tabla aún por disputarse. El primero, el Girona - Mallorca de esta noche -viernes 1 de mayo-:

Jornada 34

Girona - Mallorca

Jornada 35

Elche - Alavés

Sevilla - Espanyol

Rayo - Girona

Jornada 36

Valencia - Rayo

Jornada 37

Levante - Mallorca

Oviedo - Alavés

Jornada 38

Girona - Elche

Alavés - Rayo

Mallorca - Oviedo

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En función del factor 'goal average', los equipos con más opciones de descenso, aparte del Oviedo, serían Sevilla, Girona y Alavés, estos dos últimos con menos puntos en la clasificación general que el RCD Mallorca.