LALIGA
El dato que hace creer en la salvación de Valencia, Elche y... Levante
Los tres equipos de la Comunitat implicados en la pelea por la permanencia marchan 'líderes' de la 'miniliga' entre los diez equipos con menos de 40 puntos
El 'goal average' es un factor clave en temporadas en que la parte baja está tan apretada como en la actual: el precio de la salvación continúa estando caro por encima de los 40
En función de los enfrentamientos directos, Sevilla, Girona y Alavés, aparte de Oviedo, son los conjuntos con más opciones de descenso
LaLiga avanza con la mitad de equipos, ni uno más ni uno menos, con menos de 40 puntos en el casillero y sin la certeza absoluta de que la próxima temporada continuarán formando parte de la Primera división española. Entre esta decena de clubes en apuros se encuentran tres de los cuatro valencianos presentes en la categoría: Levante UD, Elche CF y Valencia CF. La entidad 'granota', en descenso, a dos puntos del rival que marca la permanencia al inicio de esta jornada 34, el RCD Mallorca, con el que le queda su último enfrentamineto directo, previsto para el domingo 17 de mayo en Orriols. La carrera por mantenerse en la élite se sigue presentando encarnizada, aunque con un importante as en la manga para los equipos de la Comunitat Valenciana.
Mientras tanto, Elche y Valencia, con 38 y 39 puntos, respectivamente, respiran más aliviados en una 'zona Meriton' que al ritmo de puntuación en que se está moviendo esta temporada la competición no es todavía garantía de salvación. A falta de los cinco partidos finales, las 34 y 33 unidades con las que el Sevilla FC y el propio Levante descenderían hoy a LaLiga Hypermotion recuerdan al curso 2010/11, en el que la permanencia tuvo un precio carísimo. Entonces, tras 33 jornadas, Osasuna y Hércules eran decimoctavo y decimonoveno con 35 y 33 puntos, respectivamente. Llegado el final de Liga, el Deportivo de la Coruña bajó a Segunda divisón, pese a alcanzar los 43 puntos. Los herculanos se estancaron, cayendo al abismo con solo 35 unidades, pero los navarros sacaron la cabeza del agujero después de hacerse con 12 de los últimos 15 puntos en liza y terminar con 47. El primero en respirar en Primera fue el Mallorca, con 44 puntos.
2023 recuerda la importancia de los duelos directos
Transcurridos 15 años, solo en la campaña 22/23, cuando el Valencia se libró de caer al pozo en las últimas jornadas, sucedió algo parecido a estas alturas. Hace tres años, Getafe y Espanyol tenían 34 y 31 puntos. El Almería tocó los 41 puntos para quedarse en Primera, y los azulones se salvaron con los mismos que los blanquinegros, 42. En cambio, los 'periquitos' bajaron con 37, junto con Valladolid (40) y Elche (25), tras dejarse cuatro puntos en los dos duelos directos de las dos jornadas finales. De hecho, el empate de Samu Lino en Mestalla en el minuto 93 condenó por anticipado a los del exjugador blanquiazul Luis García,actualmente técnico de la UD Las Palmas.
Finales de temporada como el de 2023 alertan sobre la máxima importancia de los duelos directos entre los implicados en la pelea. Una carta que los tres equipos valencianos inmersos aún en el objetivo de quedarse en Primera han sabido trabajarse a su favor. La norma de desempate dicta que cuando dos o más equipos igualan a puntos en la clasificación, la posición delantera se decide mediante una 'miniliga' que se conforma con los partidos jugados entre los implicados. Y ahí, Levante, Elche y Valencia tienen ventaja porque, por ahora, marchan líderes.
Esta clasificación entre los diez conjuntos de la segunda imtad de la LaLiga está tan apretado como la original, aunque con los valencianos al mando, poniéndose de manifiesto la escalada de levantinistas y franjiverdes a costa de adversarios directos. Por ejemplo, el triunfo de los de Eder Sarabia en el Carlos Tartiere, días atrás, ha dejado prácticamente sentenciado al Real Oviedo (1-2) con apenas 28 puntos y colista.
Estos son los enfrentamientos directos de los tres equipos valencianos en la pelea por la permanencia:
LEVANTE
- Levante - Mallorca 17/05
- Espanyol 0 - 0 Levante
- Levante 2 - 0 Sevilla
- Rayo Vallecano 1 - 1 Levante
- Levante 4 - 2 Oviedo
- Levante 1 - 1 Girona
- Levante 2 - 0 Alavés
- Levante 0 - 2 Valencia
- Levante 3 - 2 Elche
- Levante 1 - 1 Espanyol
- Sevilla 0 - 3 Levante
- Valencia 1 - 0 Levante
- Mallorca 1 - 1 Levante
- Levante 0 - 3 Rayo Vallecano
- Oviedo 0 - 2 Levante
- Girona 0 - 4 Levante
- Elche 2 - 0 Levante
- Alavés 2 - 1 Levante
Los levantinistas ganan el 'goal average' particular a Sevilla, Oviedo, Girona y Alavés, empatan con Espanyol y pierden con Rayo Vallecano, Valencia y Elche, a la espera de ver cómo lo cierran ante el Mallorca.
VALENCIA
- Valencia - Rayo Vallecano 14/05
- Valencia 2 -1 Girona
- Mallorca 1 - 1 Valencia
- Elche 1 - 0 Valencia
- Sevilla 0 - 2 Valencia
- Oviedo 1 - 0 Valencia
- Valencia 3 - 2 Alavés
- Levante 0 - 2 Valencia
- Valencia 3 - 2 Espanyol
- Valencia 1 - 1 Elche 1
- Valencia 1 - 1 Mallorca
- Valencia 1 - 1 Sevilla
- Rayo Vallecano 1 - 1 Valencia
- Valencia 1 - Levante 0
- Alavés 0 - 0 Valencia
- Girona 2 - 1 Valencia
- Valencia 1 - 2 Oviedo
- Espanyol 2 - 2 Valencia
Los valencianistas ganan el 'goal average' particular a Sevilla, Alavés, Levante y Espanyol, empatan con Girona y Mallorca, y pierden con Elche y Oviedo, a la espera de ver cómo lo cierra con el Rayo.
ELCHE
- Girona - Elche 24/05
- Elche - Alavés 09/05
- Oviedo 1 - Elche 2
- Elche 1 - Valencia 0
- Rayo Vallecano 1 - 0 Elche
- Elche 2 - 1 Mallorca
- Elche 2 - Espanyol 2
- Levante 3 -2 Elche
- Elche 2 - 2 Sevilla
- Valencia 1 -1 Elche
- Elche 4 - 0 Rayo Vallecano
- Mallorca 3 - 1 Elche
- Elche 3 - 0 Girona
- Espanyol 1 - 0 Elche
- Alavés 3 - 1 Elche
- Elche 1 - 0 Oviedo
- Sevilla 2 - 2 Elche
- Elche 2 - 0 Levante
Los ilicitanos ganan el 'goal average' particular a Oviedo, Valencia, Rayo y Levante, empatan con Sevilla y pierden con Mallorca y Espanyol, a la espera de ver cómo lo cierran con Girona y Alavés.
Los duelos directos que restan en las últimas cinco jornadas
Con cinco jornadas todavía por disputarse, estos son los duelos directos entre los conjuntos con menos de 40 puntos en la tabla aún por disputarse. El primero, el Girona - Mallorca de esta noche -viernes 1 de mayo-:
Jornada 34
- Girona - Mallorca
Jornada 35
- Elche - Alavés
- Sevilla - Espanyol
- Rayo - Girona
Jornada 36
- Valencia - Rayo
Jornada 37
- Levante - Mallorca
- Oviedo - Alavés
Jornada 38
- Girona - Elche
- Alavés - Rayo
- Mallorca - Oviedo
En función del factor 'goal average', los equipos con más opciones de descenso, aparte del Oviedo, serían Sevilla, Girona y Alavés, estos dos últimos con menos puntos en la clasificación general que el RCD Mallorca.
- Directo | Valencia Basket - Panathinaikos BC: ¡Partido a la prórroga!
- MVP Liam Videla, el 'Yarek' que viene en el Valencia CF
- Más bajas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado
- Pedro Martínez: 'El presidente de Panathinaikos es un impresentable
- El once 'B' que prepara Simeone para el Valencia CF-Atlético de LaLiga en Mestalla
- Carlos Corberán sobre el mercado del Valencia CF: 'No he hablado con De Haas ni Aliou Dieng
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- ¿Cuántos puntos necesita el Valencia CF para salvarse?