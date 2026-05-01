Último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de viajar a València
El Atlético de Madrid ha entrenado este viernes para terminar de preparar el partido frente al Valencia, en una sesión en la que la gran noticia es que Giménez ha entrenado con el grupo. Aunque el objetivo está puesto en el partido de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones contra el Arsenal el próximo martes. La idea es recuperar a Julián Alvarez, Giuliano y Sorloth, que no se ejercitaron sobre el verde. Al mismo tiempo, el resto de los que fueron titulares frente al Arsenal trabajaron a menor ritmo en una sesión que apenas se prolongó por algo más de media hora.