Yoel Rodríguez tiene nuevo equipo: vuelve al fútbol a sus 37 años

A sus 37 años Yoel Rodríguez vuelve a estar a tener equipo. La UD Ourense ha anunciado la incorporación de un nuevo portero para la recta final de la presente temporada. Se trata del exjugador del Valencia CF, con una dilatada carrera en Primera y Segunda División, donde disputó cerca de 200 partidos.

Yoel aterriza en Ourense con un currículum que incluye equipos como Celta, Valencia, Rayo Vallecano o Real Valladolid, donde coincidió con su nuevo entrenador, Borja Fernández. Acompañará a Bruno Rielo en la meta vermella hasta el final de la presente temporada, en la que los unionistas jugarán el paly off de ascenso a Primera Federación.

La llegada del portero vigués llega como consecuencia de la desgraciada lesión de Manu Vizoso en el último minuto del Bergantiños-UD Ourense del pasado domingo, cuando el hasta ahora meta rojillo titular sufrió una fractura de pómulo, perdiéndose lo que resta de campaña.

Yoel Rodríguez se convierte en el futbolista de mayor nombre en vestir la elástica unionista en su historia, que suma un paso más para demostrar su ambición de cara al ascenso de categoría.

Sin equipo desde verano de 2025

Tras su estancia en el Valencia CF, el guardameta pasó por el Rayo Vallecano y el Eibar, equipo donde permaneció desde 2016 hasta 2024, aunque con un breve paso por el Real Valladolid, donde coincidió con el que ahora es su entrenador. Con más de 200 partidos entre Primera, Segunda y la Copa del Rey, el vigués parecía haber cerrado su ciclo el año pasado en el Racing de Ferrol, donde no logró hacerse con la titularidad en un año marcado por la irregularidad del cuadro departamental.

Sin equipo desde el verano de 2025, Yoel ha estado a la espera de una oferta ilusionante. Con 37 años -cumplirá 38 en agosto- espera colgar los guantes con una última gran alegría en O Couto, celebrando un ascenso y aportando su granito de arena al sueño de la ciudad de Ourense.

Yoel Rodríguez coincidió en el Valencia con Jaume Doménech y Diego Alves. / MANUEL BRUQUE

Su salida del Valencia CF

Yoel llegó al Valencia CF en 2016 procedente del Celta de Vigo, con el objetivo de reforzar la portería y aportar competencia interna. Sin embargo, su etapa estuvo condicionada por la fuerte competencia en el equipo. Durante su estancia coincidió con porteros con Diego Alves, titular indiscutible durante varias temporadas, y Jaume Doménech, que fue ganando protagonismo por delante de él. Esta situación limitó considerablemente sus oportunidades.

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Durante su etapa en el conjunto valencianista (2016–2018), disputó un número reducido de encuentros oficiales, principalmente en Copa del Rey con apariciones puntuales en LaLiga. Ante la falta de protagonismo, Yoel decidió salir del club en busca de más oportunidades.