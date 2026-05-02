Hugo Ferrer

La afición del Valencia CF explota en redes sociales. ¡Los comentarios a la derrota ante el Atlético!

El Valencia CF perdió contra el Atlético en una jornada en la que el cuadro rojiblanco estaba pensando en el Arsenal. Pero ni con esas. El equipo saltó al campo con miedo, sin garra y perdió un encuentro que le vuelve a meter en muchísimos problemas de cara a la permanencia. La afición explotó en Twitter (X) y no dejó pasar el post de la derrota del equipo, que recibió miles de respuestas, entre ellas alguna que evidencia el miedo a caer a Segunda.