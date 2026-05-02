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Carlos Corberán da explicaciones tras la derrota: "El mensaje es el mismo: 39 puntos no son suficientes"

Sigue la rueda de prensa oficial del entrenador del Valencia CF desde el Camp de Mestalla

Carlos Corberán, con gesto serio en el banquillo de Mestalla

Carlos Corberán, con gesto serio en el banquillo de Mestalla / EP

Iván Carsí

Iván Carsí

Derrota dura para un Valencia CF que no demostró más ambición que su rival en ningún momento y que se puede complicar en la lucha por la permanencia. Dimitrievski ha sido uno de los más destacados de un partido en el que tan solo Ramazani tuvo una gran ocasión de gol en el bando valencianista.

Sigue la rueda de prensa oficial de Carlos Corberán del Valencia CF desde el Camp de Mestalla

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