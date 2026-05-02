Carlos Corberán da explicaciones tras la derrota: "El mensaje es el mismo: 39 puntos no son suficientes"

Derrota dura para un Valencia CF que no demostró más ambición que su rival en ningún momento y que se puede complicar en la lucha por la permanencia. Dimitrievski ha sido uno de los más destacados de un partido en el que tan solo Ramazani tuvo una gran ocasión de gol en el bando valencianista.

Sigue la rueda de prensa oficial de Carlos Corberán del Valencia CF desde el Camp de Mestalla

Hasta aquí la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Mestalla.

¿QUÉ BUSCABA CON EL CAMBIO DE RABA? "Era importante con dos puntas tener un jugador a pie cambiada para meterse hacia adentro y generar un hombre más. Tiene último pases y con dos puntas eso es lo que hemos buscado"

¿CÓMO ESTÁN GAYÀ Y RAMAZANI? ¿ESTÁN LESIONADOS? TRAS ESE CAMBIO HA LLEGADO EL GOL "Queríamos atacar la banda izquierda con otras posibilidades, entendíamos que la energía de Jesús nos daba opciones para atacar y el desequilibrio de Danjuma también. En la primera acción nos han hecho el gol, en el mismo espacio donde hemos hecho el cambio"

¿NOTA LA CONFIANZA DEL CLUB? "Me centro siempre en el análisis de los partidos, lo importante no es Carlos Corberán sino el Valencia CF"

¿CREE QUE EL VESTARIO LE SIGUE? "No creo que sea una cuestión de no hacer lo que pido sino de entender los partidos. No hemos sabido superar sus presiones, tampoco hemos encontrado la forma de dañar al rival. Cuando nos ha superado la presión alta ha sabido hacer ocasión de gol. Es fútbol"

¿CÓMO ESTÁ CON RESPECTO A LA SALVACIÓN? "Con 39 puntos no iba a ser suficientes. El mensaje es el mismo. 39 puntos no son suficientes"

¿ES RECONDUCIBLE LO SUYO CON MESTALLA? "Entiendo la frustración y tiene que ser contra el máximo responsbale y soy yo. Es parte de nuestro oficio, la mayor pena no es escuchar el cántico si no no darle el resultado que merecemos".

¿CUÁNTO DE DIFÍCIL SE LE HACE TOMAR DECISIONES CUANDO LE PITAN? "No siento dificultad. Entiendo la frustración y me centro en ver cómo defender y atacar mejor para cambiar ese ambiente y generar cosas positivas y hoy no ha podido ser"

NO PARECÍA QUE EL VALENCIA SE JUGARA LA VIDA "Nos han superado en juego, nos han creado muchos problemas, hemos jugado demasiado al pie y poco al espacio. Creo que hay que saber manejar la tensión de la situación para centrarnos en el juego. Hoy no ha pasado y nos han superado"