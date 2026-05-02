El uno por uno de los jugadores del Valencia CF en la derrota ante el Atlético 'B'

El Valencia CF saltó al campo pensando que lo tenía todo hecho. Que la rotación de jugadores del Atlético con la mente puesta en el encuentro ante el Arsenal iba a permitirle lograr un triunfo fácil y sencillo. Y nada más lejos de la realidad. El Valencia CF volvió a hacer lo de siempre cuando las expectativas son buenas. Pasó contra el Athletic en Copa del Rey que acabó con eliminación, también contra el Celta cuando parecía que un triunfo acercaba Europa y de nuevo contra un Atlético de Madrid plagado de chavales del filial. Un drama que llegó en una nueva actuación de jugadores que estuvieron lejos del mínimo exigible. Estas son las notas de los futbolistas contra el Atlético de Madrid.

Los titulares

4,5 Dimitrievski Parada espectacular a Rodri Mendoza en torno al minuto 20 en un mano a mano clarísimo. En el segundo tiempo tuvo un error en salida de balón, pero Boñar no logró superarle desde el centro del campo. En el gol de Luque fue sorprendido. La esperaba al palo largo y le llegó al corto. No puso toda la intención del mundo en la acción del 0-2, creyendo que Cubo estaba en fuera de juego.

4 Renzo Saravia Actitud sin un 'pero'. Lucha, corre y lo intenta. Puso un gran centro en el segundo tiempo que se quedó sin remate. Eso sí, en líneas generales es justito en lo técnico y se le nota algo ahogado cuando tiene que repetir esfuerzos muy pronto. Además, cuando tiene que impedir un disparo tampoco lo hace, como el de Luque que se marchó al fondo de la red.

4,5 Pepelu En el primer tiempo, al filo del descanos, tuvo una gran acción cortando un balón a Rayane que era prácticamente un mano a mano. No sufrió en el cuerpeo, ni tampoco demasiado a la espalda. Partido inteligente. Pierde la referencia de Griezmann en el 0-2.

El Valencia CF sigue lejos del mínimo para ganar partidos / LaLiga

4,5 Tárrega Intenso en los duelos y además acertado en la mayoría de ellos. No tuvo un delantero referencia tipo Sorloth delante, ya que Rayane es más móvil, y no sufrió en exceso. No se puede parar en la vida en la acción del 0-2.

5,5 Gayà No sufrió en exceso en su banda. De hecho Nahuel, que sí dormía ahí en algunas jugadas, hizo más daño cuando fue por dentro. Partido sin demasiados lujos, pero tampoco con errores.

4,5 Guido Rodríguez Le sigue costando imponerse en salida de balón más allá de todo el sacrificio que pone en fase defensiva. En ese último factor a veces está demasiado solo y sufrió a la espalda, pero porque era él contra tres del Atlético. Necesita ser más valiente filtrando el balón en líneas de equipos rivales.

4,5 Javi Guerra No fue diferencial en el centro del campo a pesar de que su primera parte en cuanto a intención fue muy buena. Bajó considerablemente en el segundo tiempo y le faltó dar un paso al frente en los peores momentos del Valencia. En cualquier caso, no es uno de los culpables del resultado.

4,5 Ugrinic Intermitente en líneas generales. Le cuesta ser útil en ataque estático, pero luce algo más cuando se lanza al ataque. Tuvo una buena gestión del ataque en el minuto 38, con continuación hacia Ramazani que casi marca, pero el belga la envió a la madera. En el segundo tiempo se fue apagando poco a poco.

6 Ramazani Fue el mejor otro día más. Lo intentó en carrera, en el golpeo y en todo. Pero no le dio ante el Atlético. Se marchó sustituido por Danjuma en el minuto 73' y el equipo lo notó.

5 Rioja Acabó agotado en un partido en el que lo intentó en el primer tiempo con centros desde la derecha cerraditos pero sin fortuna. Justo unos minutos antes del cambio trató de guiar al equipo a la contra, pero se fue escorando él solo hasta acabar fuera del campo.

4,5 Sadiq Se tropezó, lo intentó, se volvió a tropezar y volvió a intentarlo. Es lo de siempre con el delantero nigeriano. Lo intenta sin fortuna y no se le puede negar que pelea, pero le falta más repercusión en el juego. Marcó un golazo, pero fue anulado.

Suplentes

4,5 Hugo Duro Poco que decir a su actitud en el sin balón. De hecho, al minuto de entrar ya había ganado varios duelos. Eso sí, no logró tener impacto en el área.

4,5 Diego López Lo intentó por derecha nada más entrar al campo con un centro al área que no encontró rematador. Se fue apagando poco a poco.

5 Jesús Vázquez Pisó campo rival y trató de aportar en ataque. En los dos goles no tiene responsabilidad directa. En el segundo lanza bien la línea del fuera de juego y en el primero pasa en el otro lado de la defensa.

4,5 Danjuma Saltó al césped, puso un par de centros y tampoco mucho más. A nivel de actitud corporal no parecía el día en el que más implicación puso.

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6 Dani Raba Fue el que más tarde entró y más lo intentó. Con golpeos desde lejos, con centros desde la derecha a pierna cambiada, corriendo de lado a lado. Y eso que no cuenta demasiado para el técnico. Más con su actitud.