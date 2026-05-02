Polémica arbitral en el segundo gol del Atlético de Madrid al Valencia CF en Mestalla

El Valencia CF-Atlético de Madrid acabó con polémica. El segundo gol del canterano rojiblanco Cubo fue muy protestado por los jugadores del Valencia CF. Corría el minuto 82 del partido en un balón largo a Griezmann. El línea levantó la bandera, pero el árbitro Munuera Montero no pitó a pesar de hacer le gesto. Los jugadores del Valencia intepretaron que la jugada estaba cortada y se pararon de forma incomprensible.

El VAR de la jugada polémica / MOVISTAR

Quien no paró fue Cubo. El canterano colchonero siguió la jugada y batió a Dimitrievski. Los valencianistas pensaban que creen que el árbitro había pitado y por eso se pararon, pero el árbitro explicó que en ningún momento había parado la jugada. El Cholo Simeone lo vio clara desde la banda: "'¡Es gol!", decía. Después de revisar la jugada, el VAR decretó que no había fuera de juego y que por tanto el gol subía al marcador.

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"No podemos meternos ahí"

"Pepelu fue preguntado a la finalización del partido por la polémica, aunque no quiso entrar a valorar la jugada en declaraciones a DAZN. "Son decisiones de los árbitros y no podemos meternos ahí". Los canteranos del Atlético estuvieron más listos que los valencianistas. Para hacérselo mirar.