Último test para el Valencia antes del playoff de ascenso contra un posible rival, SE AEM

El Valencia CF Femenino afronta este sábado, a las 16:00 horas en el Estadi Antonio Puchades, el último partido de la Liga regular de la Primera Federación Femenina, un duelo ante la SE AEM que, más allá de su impacto clasificatorio inmediato, se presenta como una cita clave en la preparación del inminente playoff de ascenso a Liga F. El precedente de la primera vuelta, un empate sin goles, ya anticipa un encuentro cerrado, donde los detalles volverán a marcar la diferencia.

El conjunto dirigido por Mikel Crespo llega a esta jornada final con los deberes hechos tras asegurar su presencia entre los cuatro equipos que disputarán la fase de ascenso, en un escenario condicionado por el ascenso directo del Deportivo Alavés Femenino. Desde la tercera posición con 43 puntos, el equipo valencianista ya tiene la mirada puesta en unas semifinales que se disputarán a doble partido desde el próximo fin de semana, pero todavía debe cerrar la fase regular con sensaciones positivas que refuercen su candidatura al regreso a la élite.

Un rival que podría meterse en el playoff y también... descender

Enfrente estará una SE AEM que, pese a ocupar la novena plaza con 30 puntos, mantiene opciones matemáticas de colarse en la cuarta posición, lo que añade un componente competitivo evidente al choque. No es descartable, de hecho, que este mismo enfrentamiento pueda repetirse en apenas unos días dentro del propio playoff de ascenso, dependiendo de los resultados de esta última jornada y de lo que hagan rivales directos como el CA Osasuna Femenino o el Fundación Albacete.

De hecho, AEM, Osasuna o Fundación Albacete, uno de los tres será el rival de las valencianistas los próximos 9-10 y 16-17 de mayo.

En este contexto, el partido adquiere una dimensión que va más allá de los puntos: el Valencia necesita consolidar automatismos, gestionar esfuerzos y, sobre todo, recuperar una dinámica competitiva sólida tras una temporada marcada por cierta irregularidad. El cuerpo técnico podría introducir rotaciones, pero sin perder de vista que el equipo debe llegar al playoff con ritmo y confianza, dos factores que históricamente han resultado determinantes en este tipo de eliminatorias.

El Puchades volverá a ser el escenario donde el Valencia empiece a construir su camino hacia el ascenso, con la vista puesta en una eliminatoria de semifinales cuya ida se disputará el 9 o 10 de mayo y cuya vuelta tendrá lugar, precisamente, en casa. En ese sentido, cerrar la última jornada de la Primera Federación Femenina con buenas sensaciones no es solo un objetivo inmediato, sino una necesidad estratégica.

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Porque aunque la clasificación ya esté definida, el mensaje es claro: el Valencia CF Femenino no se juega la temporada este sábado, pero sí puede empezar a inclinarla a su favor.