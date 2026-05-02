Directo | Valencia CF - Atlético de Madrid, LaLiga EA Sports, en vivo

El Valencia CF afronta en la tarde de este sábado (16:15 horas, Mestalla) un duelo frente al Atlético de Madrid que debería ser determinante en la carrera de los pupilos de Carlos Corberán por amarrar cuanto antes la permanencia en Primera división. A pesar de los distintos caminos recorridos por ambos clubes en la última década, marcada por la negligente gestión de Peter Lim, el Valencia - Atlético es un clásico entre dos gigantes de LaLiga. Los datos así lo confirman. Hoy, el legendario estadio de la Avenida de Suècia alcanzará los 1500 partidos como anfitrión de la competición. De hecho, los atléticos suman dos temporadas menos en la élite del fútbol español que las 91 que reinan en el casillero valencianista, únicamente superado por las 95 campañas de Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club.

Sin embargo, las diferencias en la política de ambas entidades desde que el empresario de Singapur se hizo con la mayoría accionarial han definido la trayectoria de los últimos diez años. Mientras el Valencia acumula seis sin pisar Europa, el Atleti se presenta en Mestalla con todos los sentidos puestos en el sueño de meterse en la final de la UEFA Champions League ante el Paris SG o el Bayern de Múnich. Eso sí, primero, los de Diego Simeone deberán sacar de la ecuación al otro semifinalista, el Arsenal FC, con el que empataron el miércoles en el Metropolitano. Solo tres días después del choque de hoy (77 horas), los rojiblancos jugarán la vuelta de semifinales en Londres con toda la carne que le queda en el asador.

JM López

Solo una victoria en las diez últimas visitas del Atleti

No obstante, en las diez visitas más recientes de los rojiblancos, el Valencia perdió en cinco ocasiones y empató en cuatro. La única victoria desde la temporada 2015/16 hasta la actualidad se produjo hace dos campañas, en la 2023/24, en la que el equipo de Rubén Baraja ganó 3-0 gracias a un doblete de Hugo Duro y a un gol de Javi Guerra. La última vez que el Valencia recibió al conjunto madrileño en casa fue en la jornada 25 de la pasada Liga, el 22 de febrero de 2025, a la que el equipo de Corberán llegaba antepenúltimo con 23 puntos, mientras que el equipo de Simeone era tercero con 50 puntos.

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En lo deportivo, el entrenador del Valencia recupera a Eray Cömert, ausente en los dos últimos compromisos, mientras pierde a Lucas Beltrán por molestias en la rodilla. De un modo u otro, el de Cheste mantendrá un once similar al de la victoria ante el Girona, con Pepelu retrasando su posición al eje de la zaga junto a César Tárrega, y con Unai Núñez ocupando el lateral derecho para dar respiro a Renzo Saravia.