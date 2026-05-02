El Valencia CF elige agonizar hasta el final: Miedo al Sevilla-Real Sociedad

El Valencia CF se quedará a tres puntos del descenso a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga si el Sevilla gana este lunes en el Sánchez Pizjuán a una Real Sociedad, con su plaza europea asegurada, que no se juega nada. Es la triste consecuencia de una sonrojante derrota a manos de los suplentes y los canteranos del Atlético de Madrid en medio de la eliminatoria de Champions contra el Arsenal que Mestalla tardará en olvidar. El valencianismo se marchó avergonzado del estadio y con razón por lo que vio y no vio en el césped. Un ridículo mayúsculo a los ojos de toda Europa que deja al equipo tocado en el momento más importante de la temporada y pone en peligro más que nunca la permanencia en la categoría.

Al final quien 'adulteró' el campeonato fue el Valencia y no el Atlético con una actuación humillante. Porque si un equipo pareció jugarse la vida en Mestalla ese siempre fue el conjunto rojiblanco. A Simeone ni siquiera le hizo falta alinear un once B. El Cholo se llevó los tres puntos de Mestalla con Nahuel Molina de estrella y un equipo C plagado de 'niños' del Atlético Madrileño. Javier Boñar, Julio Diaz, Javi Morcillo, Rayane Belaid, Aleksa Puric y los goleadores debutantes Iker Luque y Miguel Cubo le sacaron los colores al equipo de Carlos Corberán. El paseo del Atlético fue tan plancetero para el Cholo que el argentino hasta se permitió el lujo de 'rodar' a sus veteranos Koke y Griezmann en los últimos minutos como si fuera un entrenamiento semanal más de cara a la vuelta del martes en el Emirates Stadium.

Pascu Calabuig

Los chavales del Atleti nunca olvidarán este día. El valencianismo tampoco. Ojalá equipo y afición no se tengan que acordar de esta bochornosa derrota en la última jornada de LaLiga porque lo peor puede estar por venir con solo 39 puntos en el casillero a falta de doce. Empezando por lo que suceda el lunes (21:00 horas) en el Pizjuán entre el Sevilla y la Real Sociedad. Si el equipo de Luis García gana delante de su gente, sumará 37 puntos, adelantará al Alavés (36) y dejará al Valencia a solo tres de la zona roja.

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Condenados a sufrir

El Valencia CF está condenado a sufrir. Así lo elegió ayer el equipo en Mestalla. Lo que está claro es que ningún partido será fácil y la prueba es lo que ha pasado contra el Atlético. Cuatro son las jornadas que restan por jugar. La primera final será contra el Athletic Club en San Mamés el domingo 10 de mayo. La segunda frente al Rayo Vallecano en Mestalla en jornada intersemanal: jueves 15 de mayo. El Valencia cerrará la temporada contra dos equipos sin nada en juego: la Real Sociedad en San Sebastián en la despedida en casa del campeón de Copa y el Barcelona en Mestalla, seguramente con el título de Liga ya bajo el brazo. Como para fiarse visto lo visto ayer.