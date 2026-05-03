Cincuenta sombras del Valencia CF

El Valencia CF cada temporada es peor. La decadencia deportiva del club desde el verano de 2019 va más allá del entrenador de Meriton de turno. El equipo cada año tiene menos nivel en ataque y cada vez es más vulnerable en defensa. La fragilidad en fase defensiva va a más. Lo dicen las sensaciones y también los números. Los de Carlos Corberán llegaron contra el Atlético de Madrid a los 50 goles en contra en LaLiga con el peor promedio (1,47 tantos por partido) desde la temporada 18/19 con Marcelino García Toral a los mandos de una plantilla ultracompetitiva. Para marcarle gol al Valencia hay que hacerle muy poco. Cada vez menos. Es la triste realidad de este Valencia CF a la deriva.

El Valencia llegó el sábado a los cincuenta goles en contra con los tantos de los canteranos atléticos Iker Luque y Miguel Cubo. Los de Corberán tienen a falta de cuatro jornadas para la finalización de LaLiga el peor promedio defensivo de los últimos siete años. 50 goles encajados en 34 jornadas: 1,47 por partido. El equipo, primero con Rubén Baraja y después con Corberán, encajó 54 tantos al término del campeonato la temporada pasada 24/25: un promedio de 1,42 por jornada.

Hay un denominador común desde 2019: la debilidad del equipo en fase defensiva. El conjunto blanquinegro cerró con 53 goles las campañas 19/20 (Albert Celades), 20/21 (Javi Gracia) y 21/22 (José Bordalás). También se llegó a los 45 tantos recibidos durante los cursos 22/23 (Gennaro Gattuso) y la 23/24 (Rubén Baraja). Los datos contrastan con los 35 goles que solo recibió el Valencia campeón de Copa de la temporada 18/19, la última de Marcelino antes de su polémica destitución que supuso un antes y un después en la 'era Meriton'.

VALENCIA SPD VALENCIA CF - ATLETICO DE MADRID / Eduardo Ripoll / LEV

Goles en las útimas cinco jornadas

El Valencia ha perdido fiabilidad defensiva y así es imposible ser competivo. A pesar de las buenas actuaciones de Stole Dimitrievski, el equipo de Corberán ha encajado goles en las últimas cinco jornadas de LaLiga (Celta, Elche. Mallorca, Girona y Atlético de Madrid). Para encontrar la última portería a cero hay que remontarse al pasado 21 de marzo en la victoria redonda del equipo (0-2) contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

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7 de las únicas 10 victorias con portería a cero

No es casualidad que siete de las únicas diez victorias del equipo en LaLiga fueron con portería a cero (Getafe, Athletic, Levante, Getafe, Levante, Osasuna y Sevilla). Algunas de las derrotas fueron humillantes para el valencianimo como el 6-0 del Barcelona, el 4-0 del Real Madrid o el 4-1 del Celta. A pesar de esas tres goleadas a domicilio, la diferencia de seguridad defensiva entre local y visitante tampoco es tan grande: 21 goles en contra en casa y 29 como visitante.